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ФГК Федеральная грузовая компания Вторая грузовая компания

ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2026 Генеральным директором компании «Цифровая логистика» назначен Станислав Петров 1
15.12.2021 «Юнидата» третий год подряд вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 2
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
20.01.2017 «Федеральная грузовая компания» развивает интерактивные сервисы для клиентов 1
19.11.2015 «Федеральная грузовая компания» выбрала VoIP от МТТ 1
17.03.2015 «ЛанКей» построила ЦОД для «Федеральной грузовой компании» 1
29.05.2013 Digital Design обеспечила мобильность топ-менеджменту «Федеральной грузовой компании» 1
17.04.2013 Оборот Digital Design по итогам 2012 г. превысил 1 млрд руб. 2
12.11.2012 16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1
24.09.2012 Digital Design расширила функциональность корпоративного портала для «Второй грузовой компании» 2
19.06.2012 Выручка «Техносерв» в 2011 г. превысила 40 млрд рублей 1
08.06.2012 Digital Design и Microsoft разработали ИТ-стратегию для «Второй грузовой компании» 2
10.04.2012 106 тыс. вагонов «Второй грузовой компании» переданы под автоматизированное управление системы «Этран» 1
19.09.2011 Digital Design создает корпоративный портал для «Второй грузовой компании» 2
15.11.2010 ИТ позволят железнодорожному транспорту пережить "эпоху перемен" 1

Публикаций - 23, упоминаний - 28

ФГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 10
ММК Информсервис 69 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 130 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1847 2
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Пульсар Телеком КБ 1 1
Kapsch TrafficCom - Капш ТраффикКом 4 1
Broadcom - VMware 2621 1
SAP SE 5626 1
Microsoft Corporation 25851 1
Huawei 4704 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
HP Inc. 5907 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
ZTE Corporation 801 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 1
Schneider Electric 615 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
Рексофт - Reksoft 492 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
AMT Group - АМТ-Груп 370 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Emerson 97 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 336 1
Микротест 284 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
Ниеншанц 124 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
ИнтэлЛекс - Intellex 19 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 627 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 9
Альфа-Банк 1988 9
Ингосстрах СПАО 482 9
Русагро Группа Компаний 387 9
McDonald’s - Макдоналдс 221 9
Фармстандарт АО 49 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 9
АльфаСтрахование СГ 399 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 9
Совкомбанк ПАО 319 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 9
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 7
НСПК - Национальная система платежных карт 955 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 6
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 5
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 84 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 300 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 2
Pony Express - Фрейт линк 73 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 365 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Казахмыс - Kazakhmys 52 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6663 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3717 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 15
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1586 11
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МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10009 2
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 375 2
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2541 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
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Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 96 1
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Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
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HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 641 1
Управляемость - Manageability 2333 1
Управление финансами - Financial management 648 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 235 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 305 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10816 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1520 3
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 3
Apple iPad 4023 2
Microsoft Office 4211 2
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 11 1
Инталев Корпоративный CRM 5 1
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
Юнидата SmartETL 3 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Юнидата DG - Юнидата Dаta Governance 4 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6362 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 1
Суровец Дмитрий 115 9
Цыганов Вячеслав 79 9
Шеховцов Юрий 34 9
Феоктистов Вадим 37 9
Чаркин Евгений 318 9
Поляков Сергей 75 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Холкин Дмитрий 21 9
Дьяченко Валерий 96 9
Халматов Максим 64 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Урьяс Вадим 98 9
Клепиков Алексей 121 9
Муравьев Владимир 36 9
Панферов Алексей 22 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 15 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 14 9
Ямщиков Владимир 51 9
Абдрахманов Рустам 43 9
Натрусов Артем 317 8
Абакумов Евгений 229 8
Савкин Владимир 40 8
Огурцов Юрий 13 8
Щеглов Дмитрий 9 7
Трояновский Владимир 63 6
Петров Михаил 139 6
Михалев Евгений 98 6
Алифанов Кирилл 87 6
Вахнин Павел 53 6
Тимченко Алексей 13 5
Зайцев Сергей 25 3
Кожуховский Михаил 7 3
Прохорова Алла 66 3
Сергеев Сергей 179 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 15
Россия - РФ - Российская федерация 167809 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 10
Европа Восточная 3140 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 539 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 10
Экономический эффект 1383 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 984 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2734 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4659 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1043 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6789 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5676 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2204 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1519 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1413 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2399 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 19 1
Профсоюз - Профессиональный союз 294 1
Образование в России 2949 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1502 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5033 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2509 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 213 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 462 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3079 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1390 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 10
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
Gartner - Гартнер 3669 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
Минюст РФ - РПА - Российская правовая академия 7 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1520 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 659 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 9
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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