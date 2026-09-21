Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФГК Федеральная грузовая компания Вторая грузовая компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 28
ФГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 115 9
|Цыганов Вячеслав 79 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Феоктистов Вадим 37 9
|Чаркин Евгений 318 9
|Поляков Сергей 75 9
|Зырянов Илья 17 9
|Богданов Кирилл 112 9
|Холкин Дмитрий 21 9
|Дьяченко Валерий 96 9
|Халматов Максим 64 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Урьяс Вадим 98 9
|Клепиков Алексей 121 9
|Муравьев Владимир 36 9
|Панферов Алексей 22 9
|Дрейгер Павел 40 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 14 9
|Ямщиков Владимир 51 9
|Абдрахманов Рустам 43 9
|Натрусов Артем 317 8
|Абакумов Евгений 229 8
|Савкин Владимир 40 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Щеглов Дмитрий 9 7
|Трояновский Владимир 63 6
|Петров Михаил 139 6
|Михалев Евгений 98 6
|Алифанов Кирилл 87 6
|Вахнин Павел 53 6
|Тимченко Алексей 13 5
|Зайцев Сергей 25 3
|Кожуховский Михаил 7 3
|Прохорова Алла 66 3
|Сергеев Сергей 179 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.