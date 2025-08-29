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РЖД ВНИИЖТ НИАЦ Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 43
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3441 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Мартынова Елена 90 2
|Лисица Константин 2 2
|Харин Олег 1 1
|Шекянц Петрос 1 1
|Костенко Николай 1 1
|Потехин Дмитрий 3 1
|Натрусов Артем 312 1
|Мишустин Михаил 775 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Кравцов Роман 88 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Рогозин Дмитрий 103 1
|Савельев Виталий 55 1
|Волков Алексей 55 1
|Зажигалкин Александр 5 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Пауков Сергей 18 1
|Виноградов Сергей 15 1
|Буленков Дмитрий 31 1
|Барыкин Сергей 10 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Якунин Владимир 25 1
|Якимов Антон 11 1
|Шутченко Дмитрий 3 1
|Акулов Михаил 8 1
|Баканов Дмитрий 35 1
|Обидовский Сергей 5 1
|Михайлец Сергей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2327 1
|WapStart 45 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3891 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.