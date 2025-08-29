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РЖД ВНИИЖТ НИАЦ Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта

СОБЫТИЯ


29.08.2025 «ТрансТелеКом» и ВНИИЖТ договорились о сотрудничестве 2
25.02.2025 «ТрансТелеКом» обеспечил видеонаблюдение на объектах ВНИИЖТ 3
13.12.2024 Импортозамещение по-крупному. РЖД отказалась от древней системы продажи билетов на «железе» IBM 3
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
01.12.2022 РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура 2
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 2
02.09.2019 РЖД и ФРИИ запустили акселератор для высокотехнологических компаний 1
19.02.2013 Мобильная реклама вывела новое приложение РЖД в топ AppStore 2
12.11.2012 16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1
13.07.2010 РЖД испытало очередной высокоскоростной поезд 2
23.06.2010 РЖД начали испытания высокоскоростного поезда Allegro 2
18.12.2009 «Аплана» автоматизировала расчет расходных ставок в РЖД на базе решений SAS 1
04.07.2007 На базе ВНИИЖТ и ВНИИАС будут созданы дочерние компании 4
26.04.2007 РЖД продает билеты в онлайне 2
10.04.2007 Начались испытания первого российского электровоза постоянного тока 2
05.10.2006 Состояние воздушной среды в Москве исследуют с помощью вагона-лаборатории 1
05.10.2006 Состояние воздушной среды в Москве исследуют с помощью вагона-лаборатории 1
31.05.2006 РЖД переходит на e-билеты 1
02.03.2004 В России открылся первый центр компетенции по решениям SAS 4
02.03.2004 В России открылся первый центр компетенции по решениям SAS 4

Публикаций - 22, упоминаний - 43

РЖД ВНИИЖТ НИАЦ и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1077 3
SAP SE 5559 2
Yandex - Яндекс 9040 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3416 2
IBM - International Business Machines Corp 9664 2
Oracle Corporation 7042 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2127 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 698 2
РЖД Технологии - RZD Digital 36 2
UFS.Travel - УФС - UFS - Универсальная финансовая система 23 2
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 1
Kapsch TrafficCom - Капш ТраффикКом 4 1
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 39 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 50 1
Дело ГК - ДелоТех 6 1
ТТК-Интеграция 4 1
РЖД - ПКТБ-ЦЦТ - Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации – Центр цифровых технологий 2 1
Ростех - Автоматика Концерн 1813 1
Microsoft Corporation 25655 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 1
АйТи - Аплана Группа компаний 181 1
Крок - Croc 1940 1
Hitachi - Хитачи 1498 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 689 1
ГЛОНАСС АО 273 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 1
Ramax - Рамакс 123 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Deutsche Lufthansa Systems 26 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 74 1
ИнтэлЛекс - Intellex 18 1
РЖД - Российские железные дороги 2057 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 64 2
РусЛайн - авиакомпания 11 1
Freshfields Bruckhaus Deringer - Фрешфилдс Брукхаус 7 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
ARRC - Atlantic Ro-Ro Carriers Inc - Атлантик Ро-Ро Керриерс Инк 1 1
Мостоотряд №19 - Мостостроительный отряд №19 2 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 6 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
Минимакс-94 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8676 1
Газпром ПАО 1457 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 191 1
Visa International 1987 1
Татнефть 240 1
Boeing 1030 1
Газпром нефть 697 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 502 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Airbus Group - Airbus Industries 245 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
ТрансКонтейнер 40 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 96 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 149 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Деловые Линии ГК 87 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 47 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2293 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
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Swiss-AS AMOS 39 1
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Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
Airbus Skywise 2 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 10 1
Путин Владимир 3441 2
Чаркин Евгений 317 2
Мартынова Елена 90 2
Лисица Константин 2 2
Харин Олег 1 1
Шекянц Петрос 1 1
Костенко Николай 1 1
Потехин Дмитрий 3 1
Натрусов Артем 312 1
Мишустин Михаил 775 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Кравцов Роман 88 1
Аксельрод Илья 17 1
Рогозин Дмитрий 103 1
Савельев Виталий 55 1
Волков Алексей 55 1
Зажигалкин Александр 5 1
Карпинский Алексей 42 1
Калаев Дмитрий 27 1
Пауков Сергей 18 1
Виноградов Сергей 15 1
Буленков Дмитрий 31 1
Барыкин Сергей 10 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Якунин Владимир 25 1
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Шутченко Дмитрий 3 1
Акулов Михаил 8 1
Баканов Дмитрий 35 1
Обидовский Сергей 5 1
Михайлец Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 7
Москва - Новомосковск - Щербинка 38 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2577 1
Германия - Федеративная Республика 13108 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1661 1
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Паспорт - Паспортные данные 2811 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2823 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2327 1
WapStart 45 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3891 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 2
РАН ИФА - Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова 3 2
РАН - Российская академия наук 2090 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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