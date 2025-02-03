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Обидовский Сергей



03.02.2025 «ТрансТелеКом» выполнил монтаж инженерных систем для Диджитал-центра «Сириус» в Сочи 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
11.11.2020 ТТК расширил доступ в интернет для ЖТК 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Обидовский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 58 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10145 1
Пропускная способность - Bandwidth 1747 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 1
Гончаров Никита 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1570 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1010 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 1
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 318 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3110 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2253 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
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