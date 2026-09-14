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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гончаров Никита

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Почему массовый найм требует ИТ-подхода 1
11.11.2020 ТТК расширил доступ в интернет для ЖТК 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гончаров Никита и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4417 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8340 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7275 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18200 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 1
Обидовский Сергей 5 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 2
Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
Россия - СФО - Новосибирск 4911 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8638 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2549 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2732 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27511 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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