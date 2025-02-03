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«ТрансТелеКом» выполнил монтаж инженерных систем для Диджитал-центра «Сириус» в Сочи

Дочернее предприятие компании «ТрансТелеКом» ООО «ТТК-Интеграция» выполнило установку и введение в эксплуатацию инженерных систем Диджитал-центра, открытого в 2024 г. на базе научно-технологического университета «Сириус» в Сочи по инициативе госкорпорации «Росатом» и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Об этом CNews сообищил представители компании «ТрансТелеКом».

Диджитал-центр в «Сириусе» – это образовательная площадка для знакомства студентов и школьников с технологиями и культурой атомной отрасли и привлечения их к решению практических задач «Росатома» в области цифровизации. Лабораторные комплексы Диджитал-центра оснащены оборудованием для проведения научно-исследовательских работ по разным ИТ-направлениям – от информационной безопасности, виртуальной и дополненной реальностей до искусственного интеллекта и больших данных.

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Специалистами «ТТК-Интеграция» был произведен монтаж оборудования электроснабжения, электроосвещения, системы безопасности, включающей видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, и другого оборудования, обеспечивающего работу высокотехнологичного образовательного объекта.

«Внедрение современных и эффективных решений, учет всех потребностей заказчика и высокий профессионализм исполнения – те критерии, которыми руководствуется наша команда при реализации проектов по монтажу инженерных систем», – сказал Сергей Обидовский, генеральный директор «ТТК-Интеграция».

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