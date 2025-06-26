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ТТК Интеграция

СОБЫТИЯ

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26.06.2025 «ТТК-Интеграция» осуществила бесшовный переезд серверной Дирекции по строительству сетей связи 5
25.02.2025 «ТрансТелеКом» обеспечил видеонаблюдение на объектах ВНИИЖТ 3
03.02.2025 «ТрансТелеКом» выполнил монтаж инженерных систем для Диджитал-центра «Сириус» в Сочи 2

Публикаций - 4, упоминаний - 11

ТТК Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
РЖД - ДКСС - Дирекция по строительству сетей связи - 4 1
Ростех - РТ-Техприёмка 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Softline - Софтлайн 3743 1
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Yandex - Яндекс 9216 1
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МегаФон 10742 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 1
Deutsche Telekom 954 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Крок - Croc 1964 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
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Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 570 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 135 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
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WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 93 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 14 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
ТТК ИБ - ТТК Облако 3 1
Обидовский Сергей 5 3
Козлов Дмитрий 25 1
Потехин Дмитрий 3 1
Губкин Лери 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Франция - Французская Республика 8177 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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