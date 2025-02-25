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ТТК-Интеграция



25.02.2025 «ТрансТелеКом» обеспечил видеонаблюдение на объектах ВНИИЖТ 3
03.02.2025 «ТрансТелеКом» выполнил монтаж инженерных систем для Диджитал-центра «Сириус» в Сочи 2

Публикаций - 2, упоминаний - 5

ТТК-Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2046 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4055 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5813 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 232 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169707.
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