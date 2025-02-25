Потехин Дмитрий
|25.02.2025
|«ТрансТелеКом» обеспечил видеонаблюдение на объектах ВНИИЖТ 1
|11.11.2024
|Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края 1
Потехин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ТТК-Интеграция 2 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2046 1
|Microsoft Corporation 24675 1
|Ред Софт - Red Soft 725 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
|Ким Вячеслав 3 1
|Рустамов Рустам 417 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1178 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.