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Потехин Дмитрий



25.02.2025 «ТрансТелеКом» обеспечил видеонаблюдение на объектах ВНИИЖТ 1
11.11.2024 Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Потехин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК-Интеграция 2 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2046 1
Microsoft Corporation 24675 1
Ред Софт - Red Soft 725 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2031 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4900 1
Ред Софт - Ред Адм 42 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 51 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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