Козлов Дмитрий


СОБЫТИЯ


16.02.2026 «1С» купила контроль долю в разработчике платформы для управления страховками 1
26.06.2025 «ТТК-Интеграция» осуществила бесшовный переезд серверной Дирекции по строительству сетей связи 1
23.10.2024 Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.07.2019 Главой разработчика мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система» 1
04.07.2019 В ИТ-«дочке» Сбербанка сменился генеральный директор 1
14.06.2019 «Диалог»: Российский бизнес переходит на отечественные корпоративные коммуникации 2
27.05.2019 Сбербанк запустил корпоративный мессенджер 1
28.01.2019 «Диалог» и «Росплатформа» протестировали совместимость своих продуктов 1
03.03.2016 «Альфа-Банк» запустил «легкий» интернет-эквайринг для малого бизнеса 1
06.01.2016 «НИИТеплоприбор» за 653 млн создаст элементы управления атомными станциями 1
27.11.2014 Владимир Урбанский - «Альфа-Банк» не против «обрасти» сторонними финансовыми сервисами 1
02.07.2013 «Дом.ru Бизнес» предоставил каналы связи органам власти Тверской области 1
13.11.2012 В Москве пройдет конференция по развитию контроллинга в банках 1
10.03.2009 Не стало конструктора советских разведспутников 3
10.07.2006 "Ресурс-ДК": вчерашний день прошел успешно 1
10.07.2006 "Ресурс-ДК": вчерашний день прошел успешно 1
23.06.2006 Российский "Ресурс-ДК" передал на Землю первые снимки 1
23.06.2006 Российский "Ресурс-ДК" передал на Землю первые снимки 1
19.06.2006 "Ресурс-ДК" переведен на рабочую орбиту 1
19.06.2006 "Ресурс-ДК" переведен на рабочую орбиту 1
06.04.2006 Создатель советских разведспутников сполна высказался об Ельцине 2
06.04.2006 Создатель советских разведспутников сполна высказался об Ельцине 2
09.12.2003 ERP поможет химикам 1
06.06.2000 Сегодня пройдет презентация компании DEFA kreativburo 1

Публикаций - 25, упоминаний - 30

Козлов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kometa - Комета 157 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 1
Cirrus Logic Inc 56 1
Кредо Консалтинг 18 1
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
АСМ решения - ASM Solutions 2 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
ТТК-Интеграция 3 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 18 1
SAP SE 5466 1
Microsoft Corporation 25338 1
9115 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 888 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 493 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8311 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 2
Альфа-Банк 1891 2
Visa International 1976 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
Интер РАО Электрогенерация 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 1
Абсолют Банк 242 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 272 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 3
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 2
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3522 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10064 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8493 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1191 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12301 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 856 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13091 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 999 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2702 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8210 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 441 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7351 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11334 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 428 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8208 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3413 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1261 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 497 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 426 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4049 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4520 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 1
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 141 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 9
Сбер - Dialog - СберЧат - чат-бот 7 4
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 4
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
Google Android 14825 3
Apple iOS 8325 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 2
GeoEye IKONOS 110 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
Google Chrome - браузер 1660 2
Linux OS 11026 2
Apple macOS 2284 2
Microsoft Windows 16439 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 480 2
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 1
Microsoft Access 60 1
MasterCard SecureCode 79 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Visa Verified By Visa 62 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
Pixabay 210 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
ЦРТ SpeechPro 2 1
НИИТеплоприбор - Квинт-8 ПТК 2 1
Synopsys DWC Controller 1 1
1C - Адепт - Adept - AIINS InsurTech-платформа 4 1
Synopsys DesignWare 2 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 646 1
Google - Gmail 991 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1242 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 178 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 1
НКТ - Р7-Офис 488 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1335 1
Настасенко Марина 9 2
Ельцин Борис. 96 2
Монастырский Петр 2 2
Титов Константин 6 2
Рубанов Владимир 75 1
Осин Денис 19 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 28 1
Козлов Сергей 43 1
Урбанский Владимир 32 1
Королев Сергей 45 1
Блощинский Андрей 1 1
Куприянов Алексей 12 1
Пономарев Александр 8 1
Меленкин Александр 2 1
Филатова Татьяна 1 1
Власов Максим 22 1
Торгов Игорь 42 1
Рязанцева Ольга 1 1
Васильева Надежда 1 1
Гаврилкина Татьяна 1 1
Устинов Игорь 5 1
Кондратьев Вадим 1 1
Гальперин Филипп 1 1
Санников Григорий 1 1
Кирина Виктория 1 1
Семин Сергей 4 1
Филимонцева Ольга 1 1
Грызлов Вячеслав 1 1
Шум Николай 1 1
Коликова Ирина 1 1
Игонин Вадим 4 1
Облезова Елена 1 1
Штылев Сергей 1 1
Рокосов Дмитрий 1 1
Душистов Евгений 1 1
Травкин Никита 1 1
Писемский Илья 1 1
Георгиев Владимир 1 1
Кокшайский Иван 1 1
Torre Andrew - Торре Эндрю 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 20
Земля - планета Солнечной системы 10696 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 7
Россия - ПФО - Самарская область 1483 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3059 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2948 4
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 3
Эквадор - Республика 119 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
Европа 24686 2
Индия - Bharat 5733 2
Венгрия 849 2
Бразилия - Федеративная Республика 2459 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 2
Малайзия 902 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 527 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1459 1
Россия - ЦФО - Костромская область 445 1
Сербия - Республика 360 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 287 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 29 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 75 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск 18 1
Казахстан - Республика 5848 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 967 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 1
Украина 7816 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2120 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 800 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 659 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 872 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1274 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6144 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6959 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3181 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11790 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2566 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1556 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8915 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4941 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6264 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 231 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6344 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11454 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7300 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2592 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4918 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6375 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2214 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Ведомости 1298 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
РАН - Российская академия наук 2036 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Российская инженерная академия 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
