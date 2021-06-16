Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) и разработчик «Р7-офис» договорились о внедрении в учреждениях округа офисного пакета «Р7-офис». Соглашение подписали заместитель губернатора НАО – руководитель аппарата администрации региона Андрей Блощинский и заместитель генерального директора компании разработчика «Р7-офис» Дмитрий Козлов.

Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур, которая была поставлена Президентом России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика России».

«По условиям соглашения российский разработчик бесплатно передаст в образовательные учреждения Ненецкого автономного округа лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис». В результате внедрения отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций», — отметил Андрей Блощинский.

Ранее компания уже заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской, Костромской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени и ряде других регионов России.