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Synopsys DWC Controller

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.06.2026 Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы. Сделать ничего нельзя 1
23.10.2024 Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Synopsys DWC Controller и организации, системы, технологии, персоны:

NetUP - НетАП 9 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
Cirrus Logic Inc 57 1
IDT 60 1
Apple Inc 13156 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 76 1
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
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Repository - Репозиторий 1176 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
Bypass - Байпас 46 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 1
Apple Secure Enclave 13 1
Google Dart 64 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 1
Apple iBoot 3 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Pixabay 257 1
Apple DFU - Device Firmware Update - низкоуровневый режим обновления прошивки iPhone 4 1
Linux OS 11533 1
Apple iPad 4012 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google - Gmail 1021 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Synopsys DesignWare 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
Козлов Сергей 49 1
Зонов Александр 55 1
Семин Сергей 4 1
Шиян Александр 1 1
Кокшайский Иван 1 1
Георгиев Владимир 1 1
Травкин Никита 1 1
Душистов Евгений 1 1
Рокосов Дмитрий 1 1
Козлов Дмитрий 25 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Штылев Сергей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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