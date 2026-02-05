Разделы

Teletype TTY текст-телефонное устройство телетайп


05.02.2026 Руководитель, вышвырнувший из сообщества Linux ключевых российских разработчиков, получил главную европейскую премию в сфере открытого ПО 1
23.10.2024 Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux 1
16.08.2024 «Пока принтер не заработает, из страны не уедете». Программист оказался заложником в Африке из-за древней оргтехники 1
24.05.2021 Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете 1
16.05.2017 М-1: Как зарождалась ЭВМ 1
14.02.2017 Появилась новая свободная ОС. Не Linux 1
30.01.2013 Ключевой разработчик Linux отошел от дел 1
15.07.2009 Avaya представила новый one-X Agent для виртуальных контакт-центров 1
09.09.2003 Palm обновил ПО для Tungsten W 1
15.05.2000 Компания IT InfoArt Stars начала реализацию поискового сервиса для пользователей мобильных телефонов 1
28.01.2000 Bell Atlantic Mobile и Bell Labs предлагают возможность использования цифровой сотовой связи людям с нарушениями речи или слуха 1

Broadcom - VMware 2510 1
Intel Corporation 12577 1
GitHub 988 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 1
Red Hat 1347 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 492 1
АйТи 1440 1
Cirrus Logic Inc 56 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
BlackBerry - Certicom 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Linux Foundation 189 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1044 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
Floppy Disk - Дискета 129 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 238 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 15 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 208 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Linux OS 11004 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
QEMU 60 2
Synopsys DWC Controller 1 1
BusyBox 18 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1164 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Synopsys DesignWare 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 1
Google - Gmail 990 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 95 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Avaya Aura 121 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Nomad 52 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 57 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
Linux OS - Monolinux 2 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Linux Jiffy 3 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
Linux ToAruOS 1 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 1
HP - palmOne - Tungsten 76 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Pixabay 210 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 76 1
HP - palmOne - VersaMail 9 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 219 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 28 2
Morton Andrew - Мортон Эндрю 15 1
Штылев Сергей 1 1
Рокосов Дмитрий 1 1
Moqvist Erik - Моквист Эрик 2 1
Душистов Евгений 1 1
Травкин Никита 1 1
Георгиев Владимир 1 1
Кокшайский Иван 1 1
Cox Alan - Кокс Алан 5 1
Шиян Александр 1 1
Козлов Сергей 42 1
Матюхин Николай 1 1
Пройдаков Эдуард 12 1
Рогачев Юрий 2 1
Семин Сергей 4 1
McPherson Amanda - Макферсон Аманда 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
Европа 24678 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
Япония 13565 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Польша - Республика 2004 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Франция - Французская Республика 7999 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Испания - Королевство 3772 1
Бельгия - Брюссель 238 1
США - Нью-Йорк штат 246 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 620 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Английский язык 6888 1
Латинский алфавит 193 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
The Register - The Register Hardware 1719 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
