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Apple iBoot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.06.2026 Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы. Сделать ничего нельзя 1
23.03.2020 Как производители смартфонов используют данные пользователей 1
08.02.2018 Таинственный пользователь выложил в Сеть исходники ОС для iPhone и iPad 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Apple iBoot и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1050 2
Apple Inc 13045 2
Telegram Group 2868 1
Google LLC 12585 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1676 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 494 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1668 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7465 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8089 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2334 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8546 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5059 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 762 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9124 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9254 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2639 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11654 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1404 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3527 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 353 1
Эмулятор - Emulation 290 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9198 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12678 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26478 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 1
Умные платформы 1967 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7558 2
Apple iOS 8527 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5603 1
Apple iCloud 307 1
Apple Siri - Голосовой помощник 434 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 567 1
Apple iPad 3983 1
Linux OS 11403 1
Apple iTunes Store 1118 1
Дуров Павел 324 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Гинятуллин Роман 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2695 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4557 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5070 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6106 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 589 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8741 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3054 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6071 1
Bloomberg 1603 1
Reddit 388 1
The Guardian - Британская газета 402 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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