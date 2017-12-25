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Snowden Edward Сноуден Эдвард
СОБЫТИЯ
|25.12.2017
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Сноуден выпустил приложение для защиты от слежки
взять с собой в любой гостиничный номер и оставить ее в своей комнате, когда вас там нет, — сказал Эдвард Сноуден. — И она действительно умна, и свидетельствует обо всем, что происходит, созда
|09.02.2017
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«Сноуден №2» украл 50 TБ секретных данных из-за психического расстройства
оказывал агентству услуги по контракту. В этой же Booz, Allen, Hamilton несколько лет назад работал Эдвард Сноуден (Edward Snowden), который делится с миром секретными сведениями АНБ уже нескол
|06.10.2016
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В США за кражу кибероружия арестован «Сноуден №2»
акту с Агентством национальной безопасности в фирме Booz Allen Hamilton. В этой же компании работал Эдвард Сноуден (Edward Snowden), разоблачивший в 2013 г. слежку АНБ за пользователями сети. К
|26.02.2016
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Apple взяла на работу создателя любимого мессенджера Эдварда Сноудена
нистратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и Центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден (Edward Snowden) заявил, что ежедневно пользуется приложением Signal (очевидно
|29.12.2014
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Найдена ахиллесова пята американских спецслужб
, что повышенное внимание к охране частной жизни и технологиям шифрования появилось после того, как Эдвард Сноуден раскрыл масштаб деятельности американских разведслужб. Недовольны оказались не
|26.08.2014
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АНБ США создало собственный «секретный Google»
о издание The Intercept со ссылкой на новые секретные документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом (Edward Snowden). Новость была упомянута в Twitter министром связи и массовых коммуникаций РФ
|14.08.2014
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Сноуден рассказал о новом секретном кибероружии АНБ
ему, способную автоматически реагировать на внешние кибератаки и включать «ответный огонь». Об этом Эдвард Сноуден (Edward Snowden) рассказал журналу Wired. Издание посвятило бывшему системному
|06.08.2014
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В США появился «новый Сноуден». Утечки секретных документов возобновились
ение. Документ, на основе которого была написана статья, датирован августом 2013 г. К этому времени Эдвард Сноуден (Edward Snowden) уже покинул США и находился в России. Документ, содержащий да
|31.07.2014
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Сноуден попросил политического убежища в России
Бывший системный администратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden) подал документы на получение политического убежища в России,
|24.07.2014
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«Анонимная ОС» Эдварда Сноудена оказалась не анонимной, но «дырявой»
Операционная система Tails, которую использует для конфиденциальной работы Эдвард Сноуден (Edward Snowden), бывший системный администратор АНБ и ЦРУ, раскрывший информа
|18.07.2014
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Эдвард Сноуден дискредитировал Dropbox и прорекламировал его аналог
Бывший системный администратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden), нашедший убежище в России, в интервью The Guardian осудил по
|01.05.2014
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Вышел первый релиз анонимной ОС, которой пользуется Сноуден
использовать с той ОС, которая на нем стояла. Как пишет CNet, этой операционной системой пользуется Эдвард Сноуден (Edward Snowden) для связи с журналистами. Сноуден — бывший сотрудник АНБ и ЦР
|01.08.2013
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«Вконтакте» зовет на работу сисадмина ЦРУ Сноудена
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден приглашен на работу в соцсеть «Вконтакте». Приглашение опубликовано 1 августа
Snowden Edward и организации, системы, технологии, персоны:
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