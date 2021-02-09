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Snowden Edward
Сноуден Эдвард


09.02.2021 Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана? 2
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
19.01.2021 Самый защищенный мессенджер в мире, похоже, не взламывали. Дезинформация исходила от подрядчика силовиков 1
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 4
24.11.2020 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 2
06.11.2020 Госорганы Ирана атакованы шифровальщиком-вымогателем 2
17.09.2020 WhatsApp, Signal и Telegram с треском провалили банальнейший тест на безопасность 2
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 4
17.06.2020 В крупнейшем взломе ЦРУ виноваты его сотрудники: Они строили кибероружие вместо того, чтобы заниматься ИБ 2
29.05.2020 Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19 1
10.04.2020 Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона 3
23.03.2020 Как производители смартфонов используют данные пользователей 1
25.10.2019 Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах 3
16.09.2019 Microsoft отказался продавать властям ПО для распознавания лиц 2
02.07.2019 В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal 3
11.04.2019 Ассанж арестован: Власти Эквадора выдали его британской полиции 2
25.12.2018 2018: Год, когда ИТ-отрасль перешла на сторону зла. Опрос 2
09.11.2018 Силовики взломали суперзащищенный IronPhone и разгромили его создателей 2
24.10.2018 Любимый сверхзащищенный мессенджер Сноудена сохраняет всю переписку в незашифрованном виде 2
21.09.2018 США разрешили себе превентивные кибератаки против России, Китая и собственных союзников 1
04.09.2018 Силовики США и Великобритании потребовали у ИТ-компаний дать им бэкдоры для слежки за пользователями. Опрос 2
21.08.2018 В Skype появились секретные чаты как у Telegram 2
16.08.2018 Трамп разрешил США использовать кибероружие без ограничений. Опрос 3
19.04.2018 Google больше не позволяет использовать себя для обхода блокировок 2
06.04.2018 Microsoft, Apple и Google обязали выдавать властям США переписку пользователей с серверов по всему миру 2
25.01.2018 В Skype, Slack и суперзащищенном мессенджере Signal нашлась одинаковая «дыра» 2
12.01.2018 Найден способ читать секретные чаты в любимом мессенджере Сноудена и в WhatsApp 3
25.12.2017 Сноуден выпустил приложение для защиты от слежки 8
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 3
15.09.2017 Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве 1
31.07.2017 Основатель Tor: Криминального «темного интернета» не существует 2
02.06.2017 28 ГБ секретных документов Пентагона выложили в интернет без пароля 1
10.04.2017 ЦРУ украло троян у «русских хакеров» 2
21.03.2017 В 300 продуктах Cisco подтвердились критические уязвимости, о которых написал WikiLeaks 2
09.03.2017 ZTE получила рекордный штраф $1,2 млрд за нарушение американских санкций 2
09.02.2017 «Сноуден №2» украл 50 TБ секретных данных из-за психического расстройства 2
16.12.2016 Huawei: Сейчас национальные облака строятся по всему миру 1
29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 1
07.11.2016 Китай закрывает от зарубежных ИТ-компаний рынок в $340 млрд 2
18.10.2016 Пентагон попросил $6,8 млрд для нанесения киберударов 2

Публикаций - 152, упоминаний - 339

Snowden Edward упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 39
Google LLC 7148 38
Apple Inc - Эппл Рус 7701 22
Cisco Systems 2040 18
IBM 3539 18
Samsung Electronics 5666 7
Telegram Group 702 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
Facebook 3765 5
SEC Consult Services 929 4
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 4
Open Whisper Systems 9 3
Twitter 2204 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 2
Cambridge Analytica 43 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
Silent Circle 8 2
Telegram Messenger LLP 7 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
Zelax - Зелакс 42 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 7 1
Palantir 7 1
Axiomatika - Аксиоматика 8 1
Mirantis - Мирантис 21 1
Монитор безопасности 69 1
Proximus Group - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 5 1
Phantom Secure 4 1
SAP SE 3212 1
Alibaba Group 298 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Oracle Corporation 3344 1
GitHub 412 1
Red Hat 665 1
BMW 249 1
LinkedIn 520 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
О2О Delivery club 153 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Транснефть 159 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Медскан 12 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 11
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 9
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 4
Таганский районный суд города Москвы 44 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Президент США 105 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 1 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
OpenStack 347 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 15 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 22 1
Голосовые сообщения 3 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Implant - Имплант 8 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 2 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 3 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
OTR - Off-the-Record Messaging - Криптографический протокол для систем мгновенного обмена сообщениями 6 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Google Android 10751 19
Microsoft Windows 10 6635 17
Apple iOS 5742 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 10
Linux OS 4257 10
WhatsApp Messenger 654 10
Google Chrome - браузер 1117 3
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 39 3
Open Whisper Systems Signal - Мессенджер 3 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 3
Apple iPhone 5 710 3
Apple macOS X 901 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Apple macOS 925 2
Apple Mac 1456 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 2
Microsoft Skype 1467 2
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 7 2
Microsoft Windows 853 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Cisco WSAv - Cisco Web Security Virtual Appliance 4 2
Apple iPhone 3 383 1
Cisco IOS-XR Network OS 13 1
Google App Engine 32 1
GAiA-X - европейская облачная система 15 1
Cisco Webex 107 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
Apple iTunes Store 571 1
Apple iBoot 2 1
Java - Язык программирования 1176 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
One Identity Balabit - Shell Control Box 6 1
Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 1 1
Cisco HCS - Cisco Hosted Collaboration Solution 1 1
Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Путин Владимир 1824 3
Галушкин Олег 168 2
Wyden Ron - Уайден Рон 9 2
Никифоров Николай 1126 2
Дуров Павел 216 2
Гостев Александр 54 2
Bolton John - Болтон Джон 2 1
Волошин Александр 7 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 1
Sanders Bernie - Сандерс Берни 2 1
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 1
McCammon Keith - МакКэммон Кит 1 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Gillespie Barrie - Гиллеспи Барри 1 1
Suiche Matt - Суиш Мэтт 3 1
Scheidler Balázs - Шейдлер Болаж 2 1
Шилак Ксения 28 1
Писарев Михаил 12 1
Ивашкович Мария 1 1
Железняков Александр 1 1
Дрозд Алексей 5 1
Марков Александр 3 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Мельникова Анастасия 166 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Рейман Леонид 411 1
Солдатов Алексей 77 1
Лямин Александр 59 1
Волож Аркадий 181 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Гинятуллин Роман 61 1
Bush George - Буш Джордж 6 1
Давыдов Александр 36 1
Smith Brad - Смит Брэд 28 1
Сурков Владислав 59 1
Медведев Дмитрий 1433 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 113
Россия - Российская федерация - РФ 57350 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 20
Германия - Федеративная Республика 3633 19
Европа 3752 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 7
Индия - Республика 2169 7
Франция - Французская Республика 2122 7
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Япония 2780 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Ирландия - Республика 363 4
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Украина 3365 3
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Казахстан - Республика 2629 2
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
США - Сан-Бернардино 8 2
Новая Зеландия 292 2
Иран - Исламская Республика Иран 375 2
Ирак - Республика 81 2
Канада 1301 2
США - Нью-Йорк 1093 2
Израиль 721 2
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
США - Вирджиния - Виргиния 61 1
США - Вермонт 12 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
США - Гуантанамо 3 1
Восточная Европа 1678 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Европа Центральная 106 1
США - Аризона 96 1
Колумбия - Республика 137 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 2
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 2
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ящик Пандоры 31 1
NSPD USA - National Security Presidential Directive - Президентская директива по национальной безопасности и национальной безопасности 1 1
CNCI USA - The Comprehensive National Cybersecurity Initiative - Всеобъемлющая национальная инициатива по кибербезопасности 1 1
PPD USA - Presidential Policy Directive - Директива президента США 1 1
EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
NYT - The New York Times 509 15
Bloomberg 785 4
The Guardian - Британская газета 190 4
Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
WikiLeaks 106 2
CNET - Издание 273 2
The Washington Post 109 2
Politico 9 2
IBT - International Business Times 14 1
The Verge - Издание 448 1
Re/code 40 1
Der Spiegel 19 1
Nextgov 19 1
TechRadar 71 1
The Intercept 9 1
Wired - Издание 119 1
The Wall Street Journal 709 1
CNews Analytics 1988 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
comScore 225 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Synergy Global Forum 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760707, в очереди разбора - 664397.
Создано именных указателей - 46354.
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