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Snowden Edward Сноуден Эдвард

СОБЫТИЯ


25.12.2017 Сноуден выпустил приложение для защиты от слежки

взять с собой в любой гостиничный номер и оставить ее в своей комнате, когда вас там нет, — сказал Эдвард Сноуден. — И она действительно умна, и свидетельствует обо всем, что происходит, созда
09.02.2017 «Сноуден №2» украл 50 TБ секретных данных из-за психического расстройства

оказывал агентству услуги по контракту. В этой же Booz, Allen, Hamilton несколько лет назад работал Эдвард Сноуден (Edward Snowden), который делится с миром секретными сведениями АНБ уже нескол
06.10.2016 В США за кражу кибероружия арестован «Сноуден №2»

акту с Агентством национальной безопасности в фирме Booz Allen Hamilton. В этой же компании работал Эдвард Сноуден (Edward Snowden), разоблачивший в 2013 г. слежку АНБ за пользователями сети. К
26.02.2016 Apple взяла на работу создателя любимого мессенджера Эдварда Сноудена

нистратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и Центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден (Edward Snowden) заявил, что ежедневно пользуется приложением Signal (очевидно
29.12.2014 Найдена ахиллесова пята американских спецслужб

, что повышенное внимание к охране частной жизни и технологиям шифрования появилось после того, как Эдвард Сноуден раскрыл масштаб деятельности американских разведслужб. Недовольны оказались не
26.08.2014 АНБ США создало собственный «секретный Google»

о издание The Intercept со ссылкой на новые секретные документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом (Edward Snowden). Новость была упомянута в Twitter министром связи и массовых коммуникаций РФ

14.08.2014 Сноуден рассказал о новом секретном кибероружии АНБ

ему, способную автоматически реагировать на внешние кибератаки и включать «ответный огонь». Об этом Эдвард Сноуден (Edward Snowden) рассказал журналу Wired. Издание посвятило бывшему системному
06.08.2014 В США появился «новый Сноуден». Утечки секретных документов возобновились

ение. Документ, на основе которого была написана статья, датирован августом 2013 г. К этому времени Эдвард Сноуден (Edward Snowden) уже покинул США и находился в России. Документ, содержащий да
31.07.2014 Сноуден попросил политического убежища в России

Бывший системный администратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden) подал документы на получение политического убежища в России,

24.07.2014 «Анонимная ОС» Эдварда Сноудена оказалась не анонимной, но «дырявой»

Операционная система Tails, которую использует для конфиденциальной работы Эдвард Сноуден (Edward Snowden), бывший системный администратор АНБ и ЦРУ, раскрывший информа
18.07.2014 Эдвард Сноуден дискредитировал Dropbox и прорекламировал его аналог

Бывший системный администратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden), нашедший убежище в России, в интервью The Guardian осудил по
01.05.2014 Вышел первый релиз анонимной ОС, которой пользуется Сноуден

использовать с той ОС, которая на нем стояла. Как пишет CNet, этой операционной системой пользуется Эдвард Сноуден (Edward Snowden) для связи с журналистами. Сноуден — бывший сотрудник АНБ и ЦР
01.08.2013 «Вконтакте» зовет на работу сисадмина ЦРУ Сноудена

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден приглашен на работу в соцсеть «Вконтакте». Приглашение опубликовано 1 августа


Публикаций - 175, упоминаний - 368

Snowden Edward и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 50
Microsoft Corporation 25775 47
Apple Inc 13156 42
Cisco Systems 5372 31
Meta Platforms - Facebook 4621 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 25
X Corp - Twitter 2938 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Huawei 4677 20
Yahoo! 3726 18
Telegram Group 2940 12
AOL Inc - America Online 1883 12
Samsung Electronics 11065 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Intel Corporation 12811 9
ZTE Corporation 800 9
Oracle Corporation 7074 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Dropbox 527 8
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 6
Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
SAP SE 5601 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 6
HP Inc. 5883 6
Check Point Software Technologies 829 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 5
Dell EMC 5180 5
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Lenovo Group 2447 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
AT&T Inc 1726 4
Adobe Systems 1597 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Microsoft - LinkedIn 699 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Резонанс НПП 407 2
HRW - Human Rights Watch 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Lockheed Martin 777 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Aviva - Авива СК 11 1
Alcoa 49 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 15 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP - German Institute for International and Security Affairs 1 1
Газпром ПАО 1493 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 120
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 62
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 49
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 35
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 30
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 8
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Демократическая политическая партия США 122 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 61
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 39
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 39
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 34
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 11
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 11
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 8
Google Android 15244 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 22
Microsoft Windows 16882 21
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 19
Linux OS 11533 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 15
Apple iOS 8583 13
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
TAILS - The Amnesic Incognito Live System - дистрибутив GNU/Linux на основе Debian 10 7
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 7
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 19 6
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Bending Spoons - Evernote 200 6
Linux - Debian GNU 567 5
Apple iPad 4012 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
FreePik 1841 4
Google - Gmail 1021 4
Apple iPhone 5 783 4
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
TrueCrypt 19 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Microsoft Security Essentials - MSE 146 3
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 25 3
Mozilla Firefox OS 93 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Microsoft Visual Studio 429 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 33
Chambers John - Чемберс Джон 123 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Никифоров Николай 1138 7
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 7
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 6
Путин Владимир 3454 5
Дуров Павел 329 5
Касперский Евгений 337 5
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 4
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 4
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 4
Гвоздев Дмитрий 145 3
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Гостев Александр 84 3
Glenna Dean - Гленна Дин 4 3
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 3
Assange Julian - Ассандж Джулиан 7 3
Martin Harold - Мартин Гарольд 3 3
Мельникова Анастасия 440 3
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 3
Пярн Артур 13 2
Шойгу Сергей 92 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 2
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 2
Орехов Вячеслав 48 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Anderson David - Андерсон Дэвид 14 2
Wyden Ron - Уайден Рон 21 2
Зубов Евгений 13 2
Славин Борис 37 2
Гудкова Дарья 11 2
Marlinspike Moxie - Марлинспайк Мокси 6 2
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 2
Calderón Felipe - Кальдерона Фелипе 3 2
Snowden Dave - Сноуден Дейв 3 2
Kerry John - Керри Джон 6 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 155
Россия - РФ - Российская федерация 166168 91
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Европа 24964 24
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