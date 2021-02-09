Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Snowden Edward
Сноуден Эдвард
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 152, упоминаний - 339
Snowden Edward упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NYT - The New York Times 509 15
|Bloomberg 785 4
|The Guardian - Британская газета 190 4
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
|WikiLeaks 106 2
|CNET - Издание 273 2
|The Washington Post 109 2
|Politico 9 2
|IBT - International Business Times 14 1
|The Verge - Издание 448 1
|Re/code 40 1
|Der Spiegel 19 1
|Nextgov 19 1
|TechRadar 71 1
|The Intercept 9 1
|Wired - Издание 119 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760707, в очереди разбора - 664397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760707, в очереди разбора - 664397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru