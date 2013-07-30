Китайское информационное агентство « Синьхуа » и российская компания SPB TV подписали договор о трансляции телеканалов « Синьхуа » — CNC World Chinese и CNC English — на территории России и СНГ на медиаплатформе SPB TV. Все же

Вчера правительство КНР опубликовало постановление, значительно ужесточающее контроль над иностранными СМИ. Отныне государственное информационное агентство " Синьхуа " будет утверждать текст всех сообщений зарубежных СМИ о Китае, предназначенных для публикации в КНР. Если сообщения будут идти вразрез с официальной линией властей, то " Синьхуа "