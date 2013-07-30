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Xinhua News Agency Xinhuanet Синьхуа Информационное агентство
СОБЫТИЯ
|30.07.2013
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Телеканалы «Синьхуа» доступны на платформе SPB TV
Китайское информационное агентство «Синьхуа» и российская компания SPB TV подписали договор о трансляции телеканалов «Синьхуа» — CNC World Chinese и CNC English — на территории России и СНГ на медиаплатформе SPB TV. Все же
|13.08.2010
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Китай создает государственный поисковик
Китайское новостное агентство "Синьхуа" и мобильный оператор China Mobile объявили о создании совместного проекта по разработке нового поискового сервиса. Инициатива двух китайских гигантов, которые принадлежат правительству
|11.09.2006
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Китай отдал иностранные СМИ в руки "Синьхуа"
Вчера правительство КНР опубликовало постановление, значительно ужесточающее контроль над иностранными СМИ. Отныне государственное информационное агентство "Синьхуа" будет утверждать текст всех сообщений зарубежных СМИ о Китае, предназначенных для публикации в КНР. Если сообщения будут идти вразрез с официальной линией властей, то "Синьхуа"
|13.08.2003
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Китай: самая крупная антипиратская акция
ю акцию, показав, как дробильные машины с душераздирающим визгом перемалывают диски на сотни частей, а затем засыпают остатками музыки и фильмов тротуары и места для парковки. Как сообщило агентство «Синьхуа», на подобное антипиратское шоу в городе Шаньвэй (южная провинция Гуандун) были приглашены более 600 официальных лиц, включая дипломатов из США и Австралии. На их глазах было уничтожено
|25.11.1999
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New Tel и Xinhua договариваются о развитии интернет-услуг в Китае
ралийская телекоммуникационная компания New Tel и официальное китайское агентство новостей Синьхуа (Xinhua) подписали соглашение о создании Интернет-портала и обеспечении Интернет-услуг в Китае
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