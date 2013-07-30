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Индексная книга (каталог) CNews*
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Xinhua News Agency Xinhuanet Синьхуа Информационное агентство

Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство

СОБЫТИЯ


30.07.2013 Телеканалы «Синьхуа» доступны на платформе SPB TV

Китайское информационное агентство «Синьхуа» и российская компания SPB TV подписали договор о трансляции телеканалов «Синьхуа» — CNC World Chinese и CNC English — на территории России и СНГ на медиаплатформе SPB TV. Все же
13.08.2010 Китай создает государственный поисковик

Китайское новостное агентство "Синьхуа" и мобильный оператор China Mobile объявили о создании совместного проекта по разработке нового поискового сервиса. Инициатива двух китайских гигантов, которые принадлежат правительству
11.09.2006 Китай отдал иностранные СМИ в руки "Синьхуа"

Вчера правительство КНР опубликовало постановление, значительно ужесточающее контроль над иностранными СМИ. Отныне государственное информационное агентство "Синьхуа" будет утверждать текст всех сообщений зарубежных СМИ о Китае, предназначенных для публикации в КНР. Если сообщения будут идти вразрез с официальной линией властей, то "Синьхуа"

13.08.2003 Китай: самая крупная антипиратская акция

ю акцию, показав, как дробильные машины с душераздирающим визгом перемалывают диски на сотни частей, а затем засыпают остатками музыки и фильмов тротуары и места для парковки. Как сообщило агентство «Синьхуа», на подобное антипиратское шоу в городе Шаньвэй (южная провинция Гуандун) были приглашены более 600 официальных лиц, включая дипломатов из США и Австралии. На их глазах было уничтожено
25.11.1999 New Tel и Xinhua договариваются о развитии интернет-услуг в Китае

ралийская телекоммуникационная компания New Tel и официальное китайское агентство новостей Синьхуа (Xinhua) подписали соглашение о создании Интернет-портала и обеспечении Интернет-услуг в Китае

Публикаций - 848, упоминаний - 871

Xinhua News Agency и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile 436 13
Microsoft Corporation 25775 12
Google LLC 12690 11
Apple Inc 13156 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 10
Intel Corporation 12811 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 8
Huawei 4677 5
9594 5
Sony 6739 5
Lenovo Motorola 3566 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
China Netcom Group Corporation Limited 64 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Samsung Electronics 11065 4
Dell EMC 5180 4
Lenovo Group 2447 4
ZTE Corporation 800 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
SPB TV 47 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Motorola Inc 1156 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
Alibaba Group 473 3
Qualcomm Technologies 1974 3
HP Inc. 5883 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Yahoo! 3726 3
Haier Group 230 3
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 2
Westinghouse Electric 39 2
NetEase 36 2
Компас 20 2
MCI 177 2
Sina Corporation 61 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
AVIC - Aviation Industry Corporation of China - Китайская корпорация авиационной промышленности - Guizhou Aircraft Industry Corporation, GAIC - Авиационная промышленность КНР 7 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
Держава АКБ 44 2
United Colors of Benetton 39 2
ISC - Internet Society of China - Интернет-общество Китая 7 2
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Международный аэропорт Пудун - Shanghai Pudong International Airport - ИАТА: PVG – ИКАО: ZSPD 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Arianespace 87 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Sino Advisor International 3 1
Shanghai WingsMedia 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Sony BMG 187 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Warner 540 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
ChemChina - China National Chemical 3 1
Alcoa 49 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 4 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
China Post Group - Почта Китая 18 1
Shenyang Aircraft Corporation - Шанхайский самолетостроительный завод - Шэньянская авиастроительная корпорация 2 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 1
101Hotels.com 456 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Harbin Aircraft Industry Group - Харбинская авиастроительная корпорация 1 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 11
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 9
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 9
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 8
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 2
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 2
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 14 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Верховный суд Каймановых островов 5 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Международный арбитраж 32 1
Международный трибунал Сингапура 3 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 8
Коммунизм - Коммунистические партии 71 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 128
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 80
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 24
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 8
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 7
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 37
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 29
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 41 26
Microsoft Windows 2000 8678 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 16
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - Fengyun - Феньянь, Фэнъюнь - метеорологический спутник 25 15
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 9
Microsoft Windows 16882 7
CMSA - China Manned Space Agency - Shǔguāng yī hào - Шугуан - Проект-714 7 6
Baidu 302 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
CNSA WSLC - China Wenchang Spacecraft Launch Site - Космодром Вэньчан 5 4
CALT Long March - космические ракеты 9 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad 4012 4
Apple iPhone 6 4861 4
CNSA Jiǔquán wèixīng fāshè zhōngxīn - Чанчэнцзе, Шуанчэнцзы - Цзюцюаньский космодром (Цзюцюань) 3 3
FreePik 1841 3
AVIC - COMAC - ARJ21 - китайский региональный пассажирский самолет 5 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows XP 2431 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 2
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
GeoEye IKONOS 127 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 4
Wang Jianzhou- Ванг Цзянжоу 8 3
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 3
Волин Алексей 122 3
Филиппов Кирилл 21 3
Cerf Vint - Серф Винт 36 2
Истомин Максим 26 2
Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Gallucci Stefano - Галлуччи Стефано 2 2
Зейлингер Антон 5 2
Jiabao Wen - Цзябао Вэнь 12 2
Melvill Mike - Мелвилл Майк 4 2
Rutan Burt - Рутан Барт 12 2
Tahmasbi Ali-Reza - Тамасби Али-Реза 2 2
Qian Hualin - Куань Хуалин 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Мартынов Владислав 115 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Sie Winston - Си Уинстон 7 2
Адоньев Сергей 36 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Авдолян Альберт 32 2
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Шалманов Сергей 202 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Андронов Алексей 28 1
Фортов Владимир 16 1
Левченко Владимир 6 1
Доронов Илья 2 1
Ma Jack - Ма Джек 27 1
Xiaowei Li - Сяовей Ли 1 1
Selmayr Martin - Селмайр Мартин 2 1
Ивашов Леонид 1 1
Израэль Юрий 2 1
Кривошеина Юлия 3 1
Шаров Илья 8 1
Abramsky Mike - Абрамски Майк 7 1
Асмаковец Татьяна 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 599
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 152
Китай - Пекин - Beijing 1096 81
Земля - планета Солнечной системы 10865 79
Россия - РФ - Российская федерация 166168 78
Китай - Шанхай 833 63
Европа 24964 45
Китай - Сычуань 96 37
Япония 13807 37
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 34
Китай - Юго-Западный Китай 31 29
Индонезия - Республика 1058 28
Китай - Тайвань 4245 25
Китай - Северо-Западный Китай 26 24
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 23
Индия - Bharat 5870 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Азия - Азиатский регион 5920 21
Франция - Французская Республика 8177 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Канада 5082 20
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Южная Корея - Республика 7052 18
Иран - Исламская Республика Иран 1155 18
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 17
Китай - Цзюцюань - Juiquan 27 16
Китай - Шэньси - Сиань 42 15
Китай - Северный 26 14
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 13
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 40 12
Китай - Хайнань - Хайкоу 27 11
Китай - Ганьсу - Ланьчжоу 25 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 11
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 35 10
Китай - Шаньси 29 10
Китай - Тяньцзинь 46 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 137
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 92
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 88
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 47
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 40
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 34
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 32
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 29
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CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 26
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Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 23
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 20
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 13
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 12
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 12
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
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UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
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