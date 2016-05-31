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Airbus Helicopters SAS Eurocopter Group

Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group

СОБЫТИЯ

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31.05.2016 «Волга-Днепр» применила ПК pSeven для решения ряда аэродинамических задач 1
23.06.2015 Airbus Helicopter применяет PLM-решение от PTC для разработки вертолета H160 нового поколения 1
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage 1
13.06.2013 Вертолет X3 с тянущими винтами поставил рекорд скорости 1
13.04.2010 Круглый стол "Россия — Франция" прошёл в Жуковском 1
18.11.2008 Китайско-французский вертолет Z15 совершит первый полет в конце 2009 года 1
21.04.2006 Eurocopter "окультурит" российский вертолетный рынок 1
21.04.2006 Eurocopter "окультурит" российский вертолетный рынок 1
15.10.2003 EADS открыл отделение в Москве 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Airbus Helicopters SAS и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 3
Datadvance - Датадванс 22 2
Сапсан НПЦ 1 1
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - Французский центр аэрокосмических исследований 8 1
Каскол 2 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 1
Oracle Corporation 7074 1
Autodesk 639 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Dassault Systemes 235 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Bentley Systems 63 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 1
PTC Inc - Vuforia 10 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 5
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Harbin Aircraft Industry Group - Харбинская авиастроительная корпорация 1 1
Orano - Areva 24 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 1
Boeing 1031 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Michelin - Мишлен 36 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
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Datadvance pSeven 13 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Flight Global 79 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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