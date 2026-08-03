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PTC Inc OPC UA OPC Unified Architecture

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 Группа Rubytech и «НВТ-Системы» подтвердили совместимость и отказоустойчивость решения для промышленной автоматизации 1
30.04.2026 Релиз AggreGate 6.4: электронные таблицы с живыми данными и мнемосхемы для видеостен 1
21.04.2026 «Электрорешения» выпустила программируемые логические контроллеры D-Card 1
03.04.2026 Группа Rubytech и Айсорс подтвердили совместимость и отказоустойчивость решений для промышленной автоматизации 1
09.02.2026 IEK Group начала продажи модуля мониторинга ITK IQData 1
03.02.2026 «АМТ-Груп» разработала коннектор для поддержки протокола IEC-104 в InfoDiode 1
11.11.2025 «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» усиливает защиту промышленных сетей 1
30.10.2025 «Айсорс» запустил Центр промышленной автоматизации 1
15.09.2025 ПЛК Wiren Board 8 и АПК InfoDiode прошли испытания на совместимость 1
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
Промышленность станет кибериммунной 1
18.08.2025 «Цифра» представила универсальный шлюз сбора данных для промышленности 1
12.08.2025 Advantech представила AMAX IoT Control Platform 1
20.01.2025 Отечественная BMS-система Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизации зданий включена в Реестр российского ПО 1
28.10.2024 «Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
22.07.2024 Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием 1
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode 1
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
23.04.2024 Стартовало бета-тестирование IIoT-платформы EKF Connect Industry 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и «Каскад Цифра» 1
13.02.2024 Контроллеры Consyst Electronics серии L52 получили поддержку протокола OPC UA 1
31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП 1
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 1
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
25.07.2023 Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ 1
22.12.2022 Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса 1
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
31.03.2022 Российская промышленная IIoT-система WINNUM Platform обновлена до версии 5.0 1
31.03.2022 Positive Technologies выпустила новую версию PT ISIM 1
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 1
07.06.2021 «Лаборатория Касперского» вывела систему раннего обнаружения аномалий Kaspersky MLAD на широкий рынок 1
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
20.08.2020 PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0 1
30.07.2020 Rittal выпустила новое поколение PDU 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 365 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3060 5
Honeywell 309 5
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 59 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 197 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1771 3
Emerson 95 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 146 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 2
АРМО ГК 185 2
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 2
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 2
К2Тех - K2Tech 354 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 17 2
Microsoft Corporation 25767 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
InfoWatch - Инфовотч 1183 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1475 2
Telegram Group 2935 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Schneider Electric 614 2
Цифра ГК 161 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1460 2
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 18 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
Datadvance - Датадванс 22 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Automiq - Атомик Софт 16 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 23 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 49 1
PTC Inc - Vuforia 10 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 3
Газпром нефть 725 3
Айсорс - Isource Reserve - Центр импорта промышленных товаров 6 2
Кронштадт Инжиниринговый Центр 3 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
Сбер - СберАвто 38 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 1
Ambite - Revolta Engineering - Револьта Инжиниринг 2 1
Газпромнефть Снабжение 19 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 1
101Hotels.com 456 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
СтанкоМашКомплекс - Тверской станкостроительный завод 1 1
Hyundai Heavy Industries - HD Hyundai - HD Hyundai Infracore - Doosan Infracore 11 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Hyundai Motor Company 435 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 41 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 368 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3885 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 580 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 3
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 196 24
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1606 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 15
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1196 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6474 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 9
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 505 9
IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 54 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16192 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6464 8
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1232 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5197 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22448 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2966 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 4036 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7816 7
Оповещение и уведомление - Notification 5923 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3896 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12880 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2507 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 5
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 614 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7681 5
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 19 4
OPC Foundation - OPC DA - OPC Data Access - протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами 10 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1029 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6663 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7191 4
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AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 8
Linux OS 11518 7
Microsoft Windows 16872 5
Айсорс - Виртуальный контроллер для построения и модернизации АСУ ТП 13 4
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 3
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OSIsoft PI System 16 2
Codesys Group - S-Smart Software Solutions - CoDeSys Development System 14 2
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт - AggreGate 27 2
Айсорс - Isource Graphic 4 2
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 14 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO - SystemeFS 10 2
Айсорс - Isource Inspector 25 2
Айсорс - Isource Element 3 2
Айсорс - Effect Isource 4 2
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Kaspersky Security Center - KSC 83 2
Microsoft Azure 1526 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1358 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 2
Kaspersky IoT Secure Gateway 17 2
Siemens MindSphere 29 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3661 2
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 2
PTC Inc - ThingWorx 27 2
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
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Rittal PDU - серия блоков распределения питания 1 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
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Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 28 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Connected Enterprise - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 25 1
Automiq - Альфа платформа 15 1
IBM Maximo Asset Management 58 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 36 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 12 1
Siemens - Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 5 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 2
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1477 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ТГУ - Томский государственный университет 232 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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