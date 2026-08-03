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PTC Inc OPC UA OPC Unified Architecture
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 46
PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:
|Молчанов Борис 16 5
|Сизов Григорий 17 2
|Суворов Андрей 47 2
|Шанин Алексей 6 1
|Сухих Ян 9 1
|Краснов Роман 9 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Орлов Сергей 29 1
|Лаврентьев Андрей 4 1
|Ерофеев Максим 33 1
|Чуранов Василий 15 1
|Сеньков Андрей 2 1
|Крысенков Дмитрий 1 1
|Подлесный Андрей 3 1
|Румянцев Станислав 5 1
|Книгин Михаил 33 1
|Серчугова Регина 2 1
|Косынкин Илья 11 1
|Кадомский Вячеслав 107 1
|Чернобыль Григорий 3 1
|Клыков Алексей 2 1
|Лобов Константин 1 1
|Сидоров Артем 2 1
|Половинко Вячеслав 7 1
|Угреватов Александр 1 1
|Кондрашкин Андрей 2 1
|Калитка Сергей 3 1
|Чернякович Илья 4 1
|Шауро Василий 3 1
|Дроздова Ольга 3 1
|Dandekar Shree - Дандекар Шри 3 1
|Пономарь Артем 3 1
|Ananthampalayam Arun - Анантампалаям Арун 1 1
|Касперская Наталья 319 1
|Гольцов Александр 84 1
|Шаповалов Александр 18 1
|Назаров Владимир 18 1
|Смирнов Михаил 73 1
|Рудина Екатерина 4 1
|Дорфман Антон 6 1
|Optics 143 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.