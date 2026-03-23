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Сидоров Артем

СОБЫТИЯ


23.03.2026 Чиновников Росприроднадзора осудили за кражу денег при разработке экологического ПО 1
25.07.2023 Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сидоров Артем и организации, системы, технологии, персоны:

СМС НВФ - Сенсоры, Модули, Системы Научно-внедренческая фирма - СМС-Информационные технологии 1 1
Adicom - Адиком Системс 9 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
101Hotels.com 456 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
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MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
СМС НВФ - АСОКУ 1 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Кудрявцев Андрей 15 1
Горбунов Андрей 4 1
Молчанов Борис 16 1
Новиков Владислав 4 1
Долматов Олег 3 1
Теперин Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Российская газета 290 1
РИА Новости 1033 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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