Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ

Научно-внедренческая фирма «Сенсоры, модули, системы» и компания «АМТ-груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ.

АСОКУ – платформа для разработки систем диспетчеризации производств, используется для сбора, обработки, анализа, визуализации и хранения данных технологических процессов в режиме реального времени, осуществляет информационный обмен с другими системами, и предоставляет человеко-машинный интерфейс контроля и управления технологическими процессами специалистам предприятий.

InfoDiode – система однонаправленной передачи данных для обеспечения безопасности критичных информационных систем.

Результаты тестирования подтвердили высокую эффективность совместного применения продуктов для обеспечения защиты критических сетевых сегментов при передаче промышленных протоколов OPC UA, IEC 60870-5-101/104, IEC61850 MMS и др. за границу периметра АСУ ТП.

Совместное применение АПК InfoDiode и АСОКУ позволяет решить следующие задачи: защита и мониторинг КИИ. Обеспечивается физическая изоляция объекта наблюдения от сети наблюдателя с одновременным сохранением возможности в онлайн-режиме наблюдать за состоянием объекта и получать его данные; агрегация данных с нескольких объектов КИИ и АСУ ТП. При этом исключается какое-либо обратное влияние на эти объекты; передача данных в централизованные диспетчерские и ситуационные центры. Центры обеспечиваются реальными онлайн данными в условиях гарантированной изоляции объектов наблюдения.

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«Особое внимание сегодня уделяется вопросам безопасности промышленных объектов и КИИ. Применение отечественных систем для организации защиты АСУ ТП становится необходимым условием для обеспечения стабильности и надёжности работы объектов критической инфраструктуры, – сказал технический директор «АМТ-груп» Борис Молчанов. – Одной из приоритетных задач мы видим проработку сценариев совместного применения комплексов однонаправленной передачи данных InfoDiode и систем контроля и управления технологическими процессами. Подтверждение успешного совместного применения АСОКУ и InfoDiode является, на наш взгляд, важным шагом на пути построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры отечественных предприятий».

«Автоматизированная система оперативного контроля и управления (АСОКУ) позволяет сформировать единое информационное пространство с представлением информации из разрозненных АСУ ТП в единообразном, унифицированном виде на АРМ оперативного, технического, технологического и административного персонала и менеджмента. Совместное использование решений InfoDiode и АСОКУ позволяет защитить технологические сети от внешнего воздействия, при этом сохраняя информационное поле предприятия за диодом данных, передавая из защищенного сегмента необходимое: файлы, фрагменты баз данных, информацию по промышленным протоколам. Немаловажно и то, что отображение данных в незащищенной сети осуществляется также, как и в защищенной – средствами платформы АСОКУ. Такое решение позволяет существенно сократить затраты на инжиниринг и сопровождение», – сказал технический директор «НВФ СМС» Артем Сидоров.