Разделы

ПО Софт Интеграция
|

Российская промышленная IIoT-система WINNUM Platform обновлена до версии 5.0

Компания WINNUM, российский производитель решений в области промышленного Интернета вещей (IIoT), сообщает о выходе новой версии флагманского продукта – WINNUM Platform 5.0. Отечественная платформа, осуществляющая мониторинг промышленного оборудования, получила улучшенный пользовательский интерфейс, обновленный редактор стандартных приложений, механизм уведомлений, инструмент проверки здоровья системы. В состав новой версии вошло приложение «WINNUM Гальванообработка», предоставляющее полный контроль процессов мониторинга и загрузки гальванических линий и ванн. Об этом CNews сообщили представители WINNUM.

WINNUM – российская платформа промышленного интернета вещей, которая позволяет осуществлять мониторинг и диагностику оборудования, оптимизировать технологические процессы, следить за ходом производства, тестировать новые алгоритмы и решения на реальных данных.

«Сейчас, как никогда, актуальна тема импортозамещения. WINNUM Platform – на 100% российское программное обеспечение, которое используется в том числе и на оборонных предприятиях. Решение входит в реестр рекомендованного отечественного ПО, соответствует всем критериям и требованиям Минкомсвязи. Мы фиксируем рост интереса заказчиков к нашим продуктам, являющимся конкурентоспособной альтернативой зарубежным аналогам, и постоянно работаем над улучшением и обновлением возможностей платформы. Надеюсь, наши клиенты по достоинству оценят удобство работы с версией 5.0», – отметил генеральный директор компании WINNUM Григорий Чернобыль.

Среди нововведений WINNUM Platform 5.0: улучшенный пользовательский интерфейс, более удобный для восприятия текста и представляемой информации; новый редактор стандартных приложений, позволяющий без навыка программирования изменять отображение интерфейса стандартных приложений, таких как «WINNUM Станки», «WINNUM Сборка», «WINNUM Термообработка» и т. д. Появилась возможность вывода информации с портала, не относящегося к WINNUM; новый механизм уведомлений, разработанный на основе обратной связи от заказчиков: уведомления можно создавать сразу для нескольких пользователей; добавлены функция «уведомлять при потере связи» и вкладка «связные пользователи», с помощью которой можно отправить одно уведомление сразу на весь отдел; раздел проверки здоровья системы, который облегчает процесс пуско-наладки и внедрения.

«В это обновление наша команда вложила максимум ресурсов, и оно получилось действительно масштабным. Мы добавили блоки, которые позволят нам наращивать функциональность в течение последующих периодов работы над платформой, а нашим заказчикам – оптимизировать производство, повышать скорость и стабильность рабочих процессов», – сказал технический директор компании WINNUM Дмитрий Крысенков.

Артём Пермяков, Directum: «КЭДО — возможность дополнительной экономии в условиях кризиса»
Удаленная работа

В состав версии 5.0 вошло новое приложение «WINNUM Гальванообработка», которое предоставляет полный контроль процессов мониторинга и загрузки гальванических линий и ванн. В решение добавлена возможность использования типовых стандартных формул. Приложение не требует длительного и сложного внедрения.

WINNUM Platform 5.0 получила возможность скачивания файлов, работающих на Linux, с коннектора OPC UA; поддержку одновременного использования нескольких WINNUM Cloud хранилищ; новый продукт WINNUM Datahub – полноценное программное обеспечение, которое обрабатывает данные с абсолютно любой дискретностью и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выпущен браузер Chrome 100, способный сломать весь интернет

Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать

IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов

Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России

Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт

Встроенный антивирус Windows считает Microsoft Office программой-вымогателем

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022