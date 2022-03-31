Российская промышленная IIoT-система WINNUM Platform обновлена до версии 5.0

Компания WINNUM, российский производитель решений в области промышленного Интернета вещей (IIoT), сообщает о выходе новой версии флагманского продукта – WINNUM Platform 5.0. Отечественная платформа, осуществляющая мониторинг промышленного оборудования, получила улучшенный пользовательский интерфейс, обновленный редактор стандартных приложений, механизм уведомлений, инструмент проверки здоровья системы. В состав новой версии вошло приложение «WINNUM Гальванообработка», предоставляющее полный контроль процессов мониторинга и загрузки гальванических линий и ванн. Об этом CNews сообщили представители WINNUM.

WINNUM – российская платформа промышленного интернета вещей, которая позволяет осуществлять мониторинг и диагностику оборудования, оптимизировать технологические процессы, следить за ходом производства, тестировать новые алгоритмы и решения на реальных данных.

«Сейчас, как никогда, актуальна тема импортозамещения. WINNUM Platform – на 100% российское программное обеспечение, которое используется в том числе и на оборонных предприятиях. Решение входит в реестр рекомендованного отечественного ПО, соответствует всем критериям и требованиям Минкомсвязи. Мы фиксируем рост интереса заказчиков к нашим продуктам, являющимся конкурентоспособной альтернативой зарубежным аналогам, и постоянно работаем над улучшением и обновлением возможностей платформы. Надеюсь, наши клиенты по достоинству оценят удобство работы с версией 5.0», – отметил генеральный директор компании WINNUM Григорий Чернобыль.

Среди нововведений WINNUM Platform 5.0: улучшенный пользовательский интерфейс, более удобный для восприятия текста и представляемой информации; новый редактор стандартных приложений, позволяющий без навыка программирования изменять отображение интерфейса стандартных приложений, таких как «WINNUM Станки», «WINNUM Сборка», «WINNUM Термообработка» и т. д. Появилась возможность вывода информации с портала, не относящегося к WINNUM; новый механизм уведомлений, разработанный на основе обратной связи от заказчиков: уведомления можно создавать сразу для нескольких пользователей; добавлены функция «уведомлять при потере связи» и вкладка «связные пользователи», с помощью которой можно отправить одно уведомление сразу на весь отдел; раздел проверки здоровья системы, который облегчает процесс пуско-наладки и внедрения.

«В это обновление наша команда вложила максимум ресурсов, и оно получилось действительно масштабным. Мы добавили блоки, которые позволят нам наращивать функциональность в течение последующих периодов работы над платформой, а нашим заказчикам – оптимизировать производство, повышать скорость и стабильность рабочих процессов», – сказал технический директор компании WINNUM Дмитрий Крысенков.

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В состав версии 5.0 вошло новое приложение «WINNUM Гальванообработка», которое предоставляет полный контроль процессов мониторинга и загрузки гальванических линий и ванн. В решение добавлена возможность использования типовых стандартных формул. Приложение не требует длительного и сложного внедрения.

WINNUM Platform 5.0 получила возможность скачивания файлов, работающих на Linux, с коннектора OPC UA; поддержку одновременного использования нескольких WINNUM Cloud хранилищ; новый продукт WINNUM Datahub – полноценное программное обеспечение, которое обрабатывает данные с абсолютно любой дискретностью и др.