Получите все материалы CNews по ключевому слову
Айсорс Isource Element
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.11.2024
|Element Isource получил премию CNews Awards за нормализацию справочников 1
Айсорс и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.