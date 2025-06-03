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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176043
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Редько Сергей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Айсорс» и Pix Robotics объединяют усилия для развития цифровых решений в промышленности 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
13.11.2024 Element Isource получил премию CNews Awards за нормализацию справочников 1
05.11.2024 Выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность в 2023 г. выросла на 75% 1
05.11.2024 Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Редько Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 32 4
Softline - Софтлайн 2985 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Цифра ГК 2477 2
InnoSTage - Инностейдж 162 2
Ростелеком 9946 1
SAP SE 5334 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 1
ИКС 337 1
8492 1
Oracle Corporation 6761 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
Diasoft - Диасофт 936 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
Базальт СПО - BaseALT 700 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 217 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Т1 Сервионика - Servionica 261 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 546 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1469 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 56 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 56 1
Т1 Иннотех 182 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 246 1
МСК Групп - Даком М 87 1
Сбер - СберБизнес Софт 63 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Novo BI - Ново Биай 15 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 72 1
Ростелеком - TData - ТДата 34 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 216 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
ФосАгро 129 1
LEGO 248 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
Кофемания 59 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 3
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 2
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3373 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21851 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8650 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7024 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24734 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16406 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8297 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 2
FreePik 1142 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Новые облачные технологии - МойОфис 813 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4714 1
Microsoft Teams - MS Teams 577 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 210 1
НКТ - Р7-Офис 412 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 197 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 59 1
Google Meet 48 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 210 1
WSS Docs 25 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 292 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 31 1
NGR Softlab - Dataplan 38 1
МТС Exolve 81 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 72 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 32 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 294 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 81 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 30 1
СалютДевайсы - GigaChat 248 1
R-Vision VM 16 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 68 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 31 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 28 1
НКТ - Р7-Команда 18 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 7 1
НКТ - Р7-Диск 5 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 1
НКТ - Р7-Календарь 2 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 7 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1638 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
Аронсон Михаил 21 2
Гузаиров Айдар 58 2
Пестунов Александр 6 2
Салин Антон 7 2
Туркин Владислав 4 2
Суровец Дмитрий 81 1
Шадаев Максут 1049 1
Глазков Александр 145 1
Нестеров Алексей 145 1
Панченко Иван 152 1
Ермаков Валерий 128 1
Мельникова Алиса 96 1
Галкин Николай 112 1
Биккужин Рамиль 45 1
Козырев Алексей 324 1
Таланов Максим 14 1
Шаповалов Александр 17 1
Шарак Андрей 65 1
Кирьянова Александра 140 1
Григорьев Александр 23 1
Пудов Дмитрий 44 1
Закоржевский Вячеслав 41 1
Урусов Виктор 131 1
Ермаков Иван 28 1
Кубарев Алексей 55 1
Шикинов Александр 27 1
Агеев Денис 35 1
Верисов Михаил 24 1
Трандин Сергей 94 1
Ларин Андрей 23 1
Семенов Михаил 23 1
Масляный Константин 19 1
Грознов Илья 5 1
Беляев Андрей 3 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Богдашов Валерий 24 1
Лазуков Станислав 34 1
Пирогова Ирина 29 1
Книгин Михаил 18 1
Иванов Василий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 689 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 33 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4780 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 942 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4509 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3516 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2393 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1367 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14148 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 948 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3206 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 329 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 1
Энергетика - Energy - Energetically 5238 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1947 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1604 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 647 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 859 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4138 1
Химическая промышленность - Chemical industry 280 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 57 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6294 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1668 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 2
CNews AWARDS - награда 527 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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