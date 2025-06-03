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Редько Сергей
УПОМИНАНИЯ
Редько Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Аронсон Михаил 21 2
|Гузаиров Айдар 58 2
|Пестунов Александр 6 2
|Салин Антон 7 2
|Туркин Владислав 4 2
|Суровец Дмитрий 81 1
|Шадаев Максут 1049 1
|Глазков Александр 145 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Панченко Иван 152 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Галкин Николай 112 1
|Биккужин Рамиль 45 1
|Козырев Алексей 324 1
|Таланов Максим 14 1
|Шаповалов Александр 17 1
|Шарак Андрей 65 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Григорьев Александр 23 1
|Пудов Дмитрий 44 1
|Закоржевский Вячеслав 41 1
|Урусов Виктор 131 1
|Ермаков Иван 28 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Шикинов Александр 27 1
|Агеев Денис 35 1
|Верисов Михаил 24 1
|Трандин Сергей 94 1
|Ларин Андрей 23 1
|Семенов Михаил 23 1
|Масляный Константин 19 1
|Грознов Илья 5 1
|Беляев Андрей 3 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 24 1
|Лазуков Станислав 34 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Книгин Михаил 18 1
|Иванов Василий 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149251 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 2
|Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 689 1
|Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 33 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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