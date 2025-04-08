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Шаповалов Александр
Шаповалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 1
|Беляев Алексей 33 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Башков Игорь 17 1
|Инамова Оксана 1 1
|Чумаков Денис 18 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Орлова Кристина 1 1
|Книгин Михаил 17 1
|Маркин Максим 7 1
|Колмыков Иван 6 1
|Галкин Николай 109 1
|Шадаев Максут 1027 1
|Урусов Виктор 131 1
|Суровец Дмитрий 78 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 15 1
|Богдашов Валерий 23 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Панченко Иван 147 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 140 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 94 1
|Шикинов Александр 25 1
|Козырев Алексей 324 1
|Редько Сергей 4 1
|Гордеев Антон 1 1
|Яценко Вадим 59 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Восканьянц Иван 2 1
|Глухов Иван 29 1
|Давиденко Алексей 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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