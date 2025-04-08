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Шаповалов Александр



08.04.2025 ИТ-холдинг Т1 запустил программу лидерства для студентов МАИ 1
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
03.05.2023 «T1 интеграция» и BFG Group стали партнерами 1
07.02.2023 ЦК промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1 возглавил Александр Шаповалов 3
07.02.2023 Российский интегратор нанял полсотни ИТ-специалистов из американских и японских компаний 1
24.06.2021 «Техлаб» разработал ПО для поддержки исследования нового препарата для лечения меланомы 1
01.12.2020 Модуль «Galenos. Диагностика» повысил возможность проведения необходимых исследований для пациентов с раком молочной железы 1
09.11.2020 Платформа CUB компании «Техлаб» включена в Единый реестр отечественного ПО 1
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти 1
14.06.2019 «ТехЛАБ» разработала систему для мониторинга состояния региональных онкологических служб 1
01.04.2019 «Нетрика» и «Техлаб» разработали электронный регистр для мониторинга больных раком пациентов 1
21.11.2018 «Техлаб» автоматизировал учет ревматологических пациентов в Петербурге на базе платформы Galenos 1
18.07.2018 «Техлаб» создал решение на базе Galenos в помощь врачам НМИЦ им. В. А. Алмазова 1
14.05.2018 «ТехЛАБ» выпустил платформу CUB для дистанционного обучения сотрудников 1
05.04.2018 Реестр отечественного ПО пополнился системой поддержки принятия врачебных решений 1
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Шаповалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ТехЛАБ 26 11
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 286 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 151 2
Microsoft Corporation 24753 1
Biocad - Биокад 82 1
Цифра ГК 2453 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
Emerson 85 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Honeywell 285 1
ANSYS 77 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 11 1
8361 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
Ростелеком 9844 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1981 1
R-Vision - Р-Вижн 164 1
Ростелеком - TData - ТДата 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 205 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 910 1
Базальт СПО - BaseALT 679 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Т1 Иннотех 181 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 57 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
МСК Групп - Даком М 80 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Кофемания 56 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
ФосАгро 127 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6027 1
Клиническая ревматологическая больница № 25 1 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Меланома.ПРО - Ассоциация специалистов по проблемам меланомы 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11590 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1277 4
Маршрутизация - Routing 510 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14273 3
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1046 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9548 2
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 382 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 472 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 426 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6768 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3637 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2191 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1809 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2569 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6746 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11288 1
MedTech - АРМ врача, медицинского работника - Автоматизированное рабочее место врача, медицинского работника 15 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1611 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 796 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 411 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 539 3
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 49 2
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 6 2
Microsoft Office 3782 1
Microsoft Outlook 1399 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
BFG MRP 1 1
BFG Simulation 2 1
BFG APS 2 1
BFG iMES 2 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 399 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Microsoft Teams - MS Teams 557 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 729 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
НКТ - Р7-Команда 16 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 53 1
СалютДевайсы - GigaChat 217 1
НКТ - Р7-Офис 397 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 24 1
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 193 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
МТС Exolve 75 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4604 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 281 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 30 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 30 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Никифоров Николай 1136 1
Беляев Алексей 33 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Башков Игорь 17 1
Инамова Оксана 1 1
Чумаков Денис 18 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Орлова Кристина 1 1
Книгин Михаил 17 1
Маркин Максим 7 1
Колмыков Иван 6 1
Галкин Николай 109 1
Шадаев Максут 1027 1
Урусов Виктор 131 1
Суровец Дмитрий 78 1
Геллерман Михаил 35 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 15 1
Богдашов Валерий 23 1
Пирогова Ирина 29 1
Лазуков Станислав 30 1
Ермаков Валерий 128 1
Панченко Иван 147 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 140 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 94 1
Шикинов Александр 25 1
Козырев Алексей 324 1
Редько Сергей 4 1
Гордеев Антон 1 1
Яценко Вадим 59 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Кирьянова Александра 138 1
Восканьянц Иван 2 1
Глухов Иван 29 1
Давиденко Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2471 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3121 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 436 1
Швеция - Королевство 3635 1
Япония 13334 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Европа 21862 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 684 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10011 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4431 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1905 6
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 792 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10085 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2462 2
Энергетика - Energy - Energetically 5177 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2456 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 2
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 1
Аренда 2458 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2397 1
Аудит - аудиторский услуги 2748 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 495 1
Национальный проект 321 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3594 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 817 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 302 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 203 1
Здравоохранение - Эндокринология - Эндокринные заболевания - Endocrine diseases 8 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 288 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4006 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7144 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3289 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 1
Английский язык 6702 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 4
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 102 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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