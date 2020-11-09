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Платформа CUB компании «Техлаб» включена в Единый реестр отечественного ПО

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Платформа CUB, разработанная компанией «Техлаб», включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения.

ИТ-решение было одобрено Экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минцифры России и с 3 ноября 2020 г. включено в Единый реестр отечественного ПО под номером №7116. CUB стал первым продуктом компании в сфере образования, который вошел в этот реестр.

Платформа разработана для непрерывного и оперативного обучения сотрудников в государственных и коммерческих организациях. Она позволяет организовать этот процесс без отрыва команды от рабочих задач и значительно снизить корпоративные затраты на внешнее обучение.

CUB представляет из себя экосистему с масштабируемой базой знаний. В ней может работать любой сотрудник в удобное для него время и с любого удобного устройства: у решения есть мобильная и десктопная версии. Воспользоваться базой знаний можно как самостоятельно, так и вместе с командой. По итогам прохождения модулей в ней можно опубликовать заметки и обсудить новую информацию с коллегами. Таким образом, это одновременно и систематизированная база знаний, и коммуникативное пространство, в котором происходит обмен компетенциями между различными департаментами.

Также платформу CUB можно использовать для быстрой адаптации новых специалистов в компании. Кроме того, она предоставляет возможности для контроля знаний сотрудников и автоматизации различных корпоративных и HR-процессов.

«Включение платформы непрерывного обучения CUB в реестр отечественного ПО позволит повысить интерес со стороны государственных заказчиков. В современных условиях дистанционной работы востребованность нашего решения на этом рынке возросла, и подтверждение полного соответствия нашего решения всем требованиям государства — необходимый шаг. Это особенно актуально для сферы здравоохранения, где CUB может обеспечить доступ к знаниям в удобной форме и удобное время для каждого медицинского специалиста», — сказал Александр Шаповалов, директор компании «Техлаб».

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