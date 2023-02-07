ЦК промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1 возглавил Александр Шаповалов

Группа Т1 объявила о назначении Александра Шаповалова директором центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации. Он отвечает за организацию работ по поддержке продаж, внедрению, сопровождению и развитию решений в области промышленной автоматизации, в том числе собственных продуктов компании.

Александр Шаповалов имеет обширный опыт стратегического и операционного управления коммерческой деятельностью компаний, создания и развития направления промышленной автоматизации. С 2004 г. занимается построением систем взаимодействия с ключевыми заказчиками в различных отраслях промышленности.

Ключевым направлением возглавляемого Александром Шаповаловым ЦК станет продвижение и развитие решений, проекты разработки и внедрения автоматизированных систем управления технологическим процессом, высокотехнологичных решений по управлению производством, а также других цифровых решений для промышленности.

Центр компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации активно развивается, расширяя продуктовую линейку и осваивая новые вертикальные сегменты промышленности. В 2022 г. портфель продуктов был расширен решениями российский производителей АСУТП, управления производственными процессами – MES, календарного планирования – APS, компьютерных тренажеров операторов технологических установок, системами усовершенствованного управления технологическим процессом – СУУТП, управления ТОиР, предиктивной аналитики и компьютерного зрения. Портфель продуктов группы Т1 содержит решения для непрерывных и дискретных типов производств, для всей цепочки производства: добычи сырья, транспортировки, переработки, производства, первичного и вторичного распределения.

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«Мы наблюдаем повышенный спрос промышленности на инструменты автоматизации. Группа Т1 реализует проекты для всех основных отраслей промышленности, включая нефтегазовую, химическую, горнодобывающую, металлургическую, энергетическую и машиностроение. Команда ЦК уже имеет опыт выполнения крупных системных проектов в области промышленной автоматизации. Мы планомерно расширяем это направление и предлагаем нашим заказчикам решения, которые позволяют им наиболее эффективно организовать процесс производства», – отметил Михаил Книгин, исполнительный директор Т1.

«Уже сейчас команда направления промышленной автоматизации в группе Т1 выполняет комплексные проекты автоматизации «под ключ», включая поставку аппаратного обеспечения и ПО, проектирование, инжиниринг, пуско-наладку, обучение пользователей, опытно-промышленные испытания, проектирование и поставку средств информационной безопасности, а также постгарантийное сопровождение и поддержку. Моей ключевой задачей станет проработка стратегии развития направления через расширение партнерских отношений и разработка собственных продуктов, в том числе программно-технического комплекса АСУТП», – сказал Александр Шаповалов, директор центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1.