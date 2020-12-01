Модуль «Galenos. Диагностика» повысил возможность проведения необходимых исследований для пациентов с раком молочной железы

«Техлаб» завершила участие в программе поддержки диагностики HER2-статуса у больных раком молочной железы.

По данным Минздрава, рак молочной железы занимает второе место среди онкологических заболеваний: в России каждый год выявляют 60-70 тысяч новых случаев. Увеличение выживаемости и снижение смертности населения от рака молочной железы связывается не только с широкомасштабным внедрением маммографического скрининга, но и адекватным использованием системных видов терапии. Доказанное с помощью молекулярно-генетического анализа и иммуногистохимического исследования патогенетическое разнообразие РМЖ позволяет индивидуализировать назначение наиболее эффективных видов лечения. В этой связи крайне важны доступность и повышение качества диагностических исследований. Как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты диагностики приводят к неоптимальному выбору терапии, снижению показателей выживаемости пациентов и нерациональному расходованию бюджетных средств.

В конце 2016 года биотехнологическая компания BIOCAD запустила программу поддержки диагностики HER2-статуса у больных раком молочной железы HELIOS, в рамках которой пациенты в лечебных учреждениях – участниках программы имели возможность получения дополнительного цитогенетического исследования методом FISH. В соответствии с существующими международными и отечественными клиническими рекомендациями по лечению рака молочной железы, данные исследования показаны пациентам, получившим сомнительный результат анализа HER2+ статуса при проведении иммуногистохимического исследования. Всего в программе приняли участие 67 онкологических учреждений из 45 регионов России.

Для контроля, оптимизации и сбора данных по качеству проводимых лабораторных исследований в рамках программы в учреждениях использовалась система учета и обработки результатов диагностических услуг, оказываемых пациентам – модуль «Galenos.Диагностика», разработанный компанией «Техлаб» на базе программного обеспечения Galenos.

Модуль «Galenos.Диагностика» автоматизировал весь процесс организации программы. Сотрудники учреждений-участников формировали в системе направления на исследования, вносили результат, могли направить материал пациента на дополнительные исследования и выбрать учреждение для их проведения. Решение полностью автоматизировало вызов курьерской службы в случае необходимости, позволяло контролировать доставку и получение материала. С помощью системы «Техлаб» собирались все получаемые результаты проведенных исследований HER2-статуса пациентов с РМЖ, что имеет важное значение для определения тактики лечения и назначения дорогостоящих таргетных препаратов.

Модуль «Galenos.Диагностика» дополнительно использовался для эффективного финансового управления, включая контроль выполнения условий договоров с участниками и поставку необходимых расходных материалов. Внедрение модуля «Galenos.Диагностика» помогло администрации учреждений-участников контролировать процесс предоставления диагностических услуг и способствовало повышению качества проводимых исследований.

За 3,5 года реализации программы HELIOS в модуле «Galenos.Диагностика» были зарегистрированы результаты HER2-статуса для более 120 тысяч пациентов.

Более 8,5 тысячам пациентов в соответствии с современными стандартами в рамках программы были проведены цитогенетические исследования на бесплатной основе в ведущих лабораториях страны.

Специалисты учреждений приняли участие в более чем 20 национальных и региональных образовательных мероприятиях с целью повышения качества проводимых диагностических исследований.

Также в 2018-2019 годах в рамках HELIOS была реализована «Программа контроля качества лабораторной диагностики» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАПО). Одной из ее задач является независимая внешняя оценка качества лабораторных исследований. Использование ресурса модуля «Galenos.Диагностика» позволило максимально автоматизировать процесс и провести три раунда Программы, в которых приняли участие 45 лабораторий РФ.

Согласно анализу полученных результатов исследований, за годы реализации проекта доля пациентов с раком молочной железы, имеющих положительный статус HER2, составила 17%, что соответствует общемировым данным. С 2016 по 2020 обеспеченность таргетными препаратами в России выросла более чем в 2,5 раза. Использование таргетных препаратов в лекарственной терапии пациентов с HER2-позитивным раком молочной железы значительно улучшает результаты лечения.

«Мы рады, что приняли участие в таком важном проекте. Это был наш первый и весьма удачный опыт создания учетно-логистической платформы для проекта по диагностике, спонсируемого крупной фармацевтической компанией. Он позволил сделать точную и дорогостоящую диагностику доступнее для пациентов во всех федеральных округах, в большинстве субъектов РФ. Даже если в региональной лаборатории нет технических возможностей для выполнения исследования, с помощью нашей системы материал можно отправить в другую лабораторию или вообще в другой регион, в том числе в крупнейшие центры страны, и получить результаты сразу же по факту готовности в электронном виде. В итоге использование системы положительно сказалось на скорости постановки диагноза и целесообразности назначенной терапии, от чего во многом зависит эффективность лечения», – сказал Александр Шаповалов, директор ИТ-компании «Техлаб».

«Система "Galenos.Диагностика" обеспечила полный контроль над процессом реализации проекта поддержки диагностики, а также дополнительно позволила собрать большой объем статистической информации. Ее обработка, в свою очередь, предоставила возможность участникам проекта проанализировать актуальные данные о статусе HER2 у пациентов с РМЖ, повысить качество проводимых исследований для пациентов, определить необходимость назначения той или иной лекарственной терапии», – отметила Анна Березина, руководитель направления диагностики «Биокад».