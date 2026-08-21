Российская замена Microsoft AD: как перейти на «Альт Домен» без потери управляемости

Как правило, миграция на российское ПО выполняется постепенно, в несколько этапов. В переходный период в ИТ-инфраструктуре одновременно работают компьютеры с ОС Windows и российской ОС. Интегрировать их в единое информационное пространство без потери работоспособности цифровых ресурсов помогает программный комплекс «Альт Домен», разработанный компанией «Базальт СПО».

Мигрируете в удобном режиме и без лишних затрат

Главное достоинство «Альт Домена» — возможность проводить миграцию на российские решения плавно, в несколько этапов и в комфортном для компании режиме.

«Альт домен» способен брать на себя управление машинами с Windows. Ему можно передать функции системных инструментов Microsoft и планомерно заменить их на российские. А значит — избежать затрат на развертывание и поддержку дублирующих контроллеров доменов.

Администраторам легко осваивать работу с «Альт Доменом». Групповые политики (правила управления компьютерами и пользователями) можно реализовать с помощью инструментария ADMC (Active Directory Management Console), разработанного «Базальт СПО». Это аналог оснастки RSAT в среде Windows, со схожей логикой и интерфейсом.

«Альт Домен» успешно управляет в единой облачной инфраструктуре операционными системами ведущих российских производителей, что подтверждено испытаниями.

Можно разбить миграцию на этапы

Например, на первом этапе Windows замещается на «Альт» на компьютерах с типовым набором офисного ПО, и эти машины вводятся в существующие домены Windows. Затем серверы с ОС «Альт» вводятся в существующую инфраструктуру заказчика в качестве параллельных контроллеров домена.

Далее заменяются операционные системы на рабочих станциях со специфичным прикладным ПО российских вендоров. Как правило, эти программы уже имеют подтвержденную совместимость с операционными системами «Альт». Если нет — специалисты «Базальт СПО» помогут в сжатые сроки подтвердить совместимость.

Если в компании используется ПО, не имеющее российских аналогов, можно обеспечить его работу в среде ОС «Альт» с применением технологий контейнеризации и виртуализации.

И все это — не прерывая рабочих процессов.

Типовые сценарии миграции опубликованы в документации на ОС «Альт».