Ozon спасает продавцов за счет покупателей. В половине страны запретили оплату товара при получении, осталась только предоплата

После серии ударов БПЛА по своим складам Ozon придумал схему защиты продавцов за счет покупателей. Маркетплейс запретил оплату товаров при получении почти в 40 российских регионах, а это примерно половина всей страны. Сделано это с целью снизить число возвратов.

Одни россияне спасают других

Маркетплейс Ozon, входящий в топ-3 крупнейших в России наряду с Wildberries и «Яндекс Маркетом», отключил систему постоплаты заказов в 38 регионах России. Это примерно половина страны – всего в России 85 регионов. Жителям этих регионов придется оплачивать все покупки заранее, до их прибытия в пункты выдачи.

Запрет распространяется на товары, которые продаются на Ozon по модели Fulfillment by operator (FBO) – она подразумевает хранение товара на складе маркетплейса. Если продавец хранит его на собственном складе (модель Fulfillment by seller, FBS), то запрет не действует.

Сделано это исключительно ради поддержки продавцов, пострадавших от ударов БПЛА по складам маркетплейса, пишет ТАСС. Бить по складам Ozon впервые начали в ночь на 22 августа 2026 г., и к моменту выхода материала попадания были зафиксированы как минимум в шесть объектов логистической инфраструктуры Ozon.

Ozon Ozon спасает своих продавцов, вредя своим же покупателям

Известия приводят цитату из Telegram-канала Ozon: «Чтобы возвратов на наших складах было меньше, выключили постоплату в 38 регионах для заказов на товары продавцов, работающих по модели FBO (с нашего склада)». По утверждению издания, этот пост был опубликован 24 августа 2026 г. К моменту выхода материала он отсутствовал в ленте официального Telegram-канала Ozon.

Для чего нужна постоплата

Важно отметить – к моменту публикации материала Ozon не уточнял, жители каких конкретно регионов лишились права на постоплату. Также маркетплейс не уточнял, почему одним россиянам он этот механизм отключил, а другим оставил, и как происходила выборка регионов. Редакция CNews обратилась с этими вопросами к представителям маркетплейса и ожидает ответа.

Механизм постоплаты позволяет россиянам платить за товар исключительно при получении. Это мощный механизм защиты денег покупателей, гарантирующий, что средства на их счетах в безопасности и не зависят ни от каких внешних факторов, связанных с работой маркетплейса.

Сообщения от 24 августа 2026 г. об отмене постоплаты в Telegram-канале Ozon нет

К примеру, постоплата позволяет не волноваться о деньгах, если товар задерживается в пути или вовсе потерялся, что периодически случается, особенно с посылками из-за рубежа, или если продавец через несколько дней после заказа внезапно отменил заказ. В обоих случаях финансы остаются на счете покупателя, и ему не нужно ждать, пока маркетплейс вернет их.

Также постоплата позволяет остаться при деньгах, если продавец прислал не тот товар (например, неправильный размер одежды или обуви), или если он повредился при транспортировке.

Другие варианты помощи

Ozon внедрил несколько вариантов поддержки продавцов. Помимо запрета постоплаты он запустил акцию «Скидка на сток», которая «позволит быстро реализовать товары со складов и не тратить ресурсы и время на их вывоз», пишет ТАСС.

«Понимаем, что схема продаж со своего склада (FBS) сейчас очень актуальна – до 22 сентября (2026 г. – прим. CNews) отменили штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Раньше возвраты FBS-продавцов могли возвращаться на наши склады и повторно продаваться с них – отключили эту функцию для части категорий на объектах в европейской части России», – заявили агентству в Ozon.

Также Ozon утверждает, что продавцы получат выплаты за поврежденные товары, но только те, что были застрахованы от атак БПЛА. Дополнительных действий для этого не потребуется.

«Продавцы Ozon, которые имеют активные страховые полисы от СПАО «Ингосстрах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, смогут получить выплаты за поврежденные товары. Никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию продавцам с такими полисами делать не нужно - после завершения инвентаризации на объектах пришлем в личный кабинет Ozon подробные инструкции для получения выплат и поможем с подготовкой документов», – говорится в заявлении Ozon (цитата по ТАСС).

Не забыть подстелить солому

Ozon – второй российский маркетплейс, подвергшийся массированной атаке БПЛА. Первым был Wildberries – бить его складам начали в середине июля 2026 г. Менее чем за полтора месяца повреждено или полностью уничтожено около двух десятков объектов его логистической инфраструктуры. Ущерб продавцов оценивается в сотни миллиардов рублей.

Wildberries успел частично обезопасить себя от ударов БПЛА. За несколько дней до первой атаки он изменил оферту, переложив все последствия за такие удары с себя на продавцов.

Ozon, увидев происходящее со складами конкурента, подкорректировал свою оферту аналогичным образом. Позже его примеру последовал и «Яндекс Маркет».

Также Wildberries пытается снизить риски уничтожения своей складской инфраструктуры дронами. Как сообщал CNews, маркетплейс предоставил возможность владельцам частных складов хранить на них товары своих продавцов. Ozon такие шаги пока не предпринимает.