В США местные власти в условиях строгой секретности договариваются о строительстве ЦОДов

Переговоры за спиной избирателей

Власти местного уровня в США во множестве случаев предпочитают вести переговоры касательно проектов по строительству новых центров обработки данных в условиях строжайшей секретности – вероятно, опасаясь негативной реакции со стороны жителей. Конфиденциальность в таких ситуациях гарантирует заключение соглашения о неразглашении (NDA), пишет Tom’s Hardware со ссылкой на National Public Radio (NPR).

Согласно данным исследования, проведенного университетом Мэри Вашингтон (штат Виргиния, США), власти по крайней мере 25 американских населенных пунктов из 31, в которых были недавно одобрены или уже реализуются проекты по созданию дата-центров, подписали NDA с застройщиками.

Такой подход к делу озадачил многих жителей территорий, на которые свой глаз положили застройщики. Как отмечает NPR, он способствует усилению недоверия граждан к должностным лицам.

Стандартная практика

Официальные лица в ряде случаев защищают практику заключения подобных соглашений, называя ее «стандартной» во взаимоотношениях с технологическими компаниями. Попытка пойти против нее якобы может обернуться для бюджета населенного пункта потерей доходов и рабочих мест, обещанных бизнесом, строящим дата-центр.

Freepik - rawpixel Местные власти в США ведут переговоры о строительстве дата-центров за спиной избирателей

Министр экономического развития штата Луизиана Сьюзан Буржуа (Susan Bourgeois) ранее даже высказывала мнение, что практика заключения соглашений о неразглашении является «основополагающей для экономического развития», поскольку она позволяет Луизиане конкурировать с другими штатами и территориями за проекты строительства дата-центров.

«Последнее, чего они [операторы дата-центров] хотят в начале или на любом этапе обсуждения [проекта строительства дата-центра], – это чтобы информация, которую они сообщают, стала достоянием общественности. Поэтому, честно говоря, без NDA наша работа просто невозможна … Ирония заключается в том, что мы используем соглашения о неразглашении не для сокрытия сведений, а ради большей открытости», – заявила Буржуа в разговоре с NPR.

За пределами Луизианы

Заключать соглашения о неразглашении с операторами дата-центров, причем еще до фактического начала переговоров относительно конкретного проекта, выбирают не только власти местного уровня в Луизиане.

На наличие схожей проблемы еще в начале 2026 г. указывали жители Висконсина. Как ранее сообщил Tom’s Hardware, по меньшей мере четыре муниципалитета на территории штата предпочли оставить избирателей в информационном вакууме на время переговоров с ИТ-гигантами в лице Microsoft и Meta**, касающихся многомиллиардных проектов по строительству дата-центров.

Как отмечает Tom’s Hardware, выбор подобного подхода властями нередко вызывает раздражение рядовых граждан и провоцирует дискуссии на повышенных тонах. Избиратели чувствуют себя преданными и обманутыми собственными представителями, когда с опозданием узнают о том, что проект был одобрен без их участия.

Можно обойтись и без NDA

Впрочем, как показывает практика, сохранение в строгом секрете сведений о содержании переговоров с компаниями, заинтересованными в строительстве новых дата-центров, совершенно необязательно. Властям прихода (округа) Уэст-Фелишиана (Луизиана) удалось согласовать все детали проекта соответствующего профиля без NDA и встреч за закрытыми дверьми.

Проект под названием River Bend предполагает строительство ИИ-дата-центра первоначальной мощностью в 330 МВт. Его реализацией занимается крупный застройщик Hut 8, а пользователями объекта, вероятно, станут Fluidstack и Anthropic. Инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в $10 млрд.

«Я не думаю, что NDA необходимы, разве что речь идет об обмене конфиденциальной информацией. При обсуждении вопросов продажи земли, налоговых льгот и тому подобных вещей, затрагивающих интересы граждан, все должно быть прозрачно», – отмечает Кенни Хавард (Kenny Havard), глава прихода Уэст-Фелишиана.

Сопротивление строительству ЦОДов

В августе 2026 г. CNews писал о том, что штаты, округа и города США, особенно за Юге и Среднем Западе, начали блокировать инициативы по строительству новых ЦОДов под нужды ИИ-компаний – все из-за недовольства граждан. Всего за месяц с июня по июль 2026 г. число забракованных проектов выросло с 300 до более чем 500.

Свое недовольство американцы выражают по-разному. В большинстве случаев это мирный протест. Однако, как подсчитал Futurism, с начала 2026 г. 37 человек было арестовано за участие в акциях ненасильственного сопротивления. В частности, в конце июля 2026 г. учитель из Канзаса был арестован во время общественных слушаний, посвященных изменению зонирования земель и выделения части из них под строительство дата-центра – за «нарушение общественного порядка и препятствование работе правоохранительных органов».

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