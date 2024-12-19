Изосимов Алексей
|19.12.2024
|«Т1 Интеграция» запустила круглосуточный центр поддержки ИБ 1
|ИТ-тренды 2024 в России 2
|22.02.2024
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Изосимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
|Павленко Антон 15 1
|Гузаиров Айдар 55 1
|Жарский Илья 3 1
|Шатин Михаил 2 1
|Беляк Игорь 12 1
|Ионов Алексей 12 1
|Макеев Михаил 6 1
|Матвеев Лев 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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