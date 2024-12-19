«Т1 Интеграция» запустила круглосуточный центр поддержки ИБ

«T1 Интеграция», российский системный интегратор, запустил круглосуточный центр технической поддержки информационной безопасности (ЦТП ИБ), который будет базироваться в Ижевске. Подразделение обеспечивает комплексное сопровождение систем защиты данных — от проектирования до эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители T1.

Новый центр предоставляет услуги сопровождения и вторую линию технической поддержки, в том числе с участием вендоров для решения наиболее сложных вопросов. В фокусе ЦТП ИБ — работа преимущественно с отечественными средствами сетевой защиты, включая криптозащиту и межсетевые экраны. Также специалисты центра могут поддерживать решения и зарубежных производителей.

ЦТП ИБ поможет клиентам, которым требуется оперативная поддержка на всех этапах жизненного цикла проекта — от проектирования до внедрения и эксплуатации. Специалисты центра тесно работают другими подразделениями системного интегратора по инфраструктурным и корпоративным решениям. Кроме того, заказчики могут обращаться непосредственно к команде «Т1 Интеграции». Являясь авторизованным партнером большинства вендоров, представленных в России, ИТ-компания глубоко понимает инфраструктуру разных поставщиков и предлагает выгодные условия сопровождения.

«Выбирая локацию для нового центра поддержки, мы остановились именно на Ижевске не случайно: здесь сложилась благоприятная ИТ-инфраструктура, профильные вузы и промышленные предприятия. Сейчас в ЦТП ИБ работают шесть специалистов, мы уделяем много внимания повышению их квалификации. В планах развития центра — расширение штата до десяти человек, а также масштабирование поддержки на прикладные средства защиты, включая работу с SoC/SIEM-решениями и продуктами класса MDM», — сказал Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграции».