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Беляк Игорь
Беляк Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 2
|Чернышенко Дмитрий 570 2
|Ионов Алексей 12 2
|Ашманов Станислав 17 1
|Смирнов Антон 9 1
|Шатин Михаил 2 1
|Макеев Михаил 6 1
|Матвеев Лев 64 1
|Хомутов Дмитрий 35 1
|Путин Владимир 3223 1
|Изосимов Алексей 4 1
|Юмашев Иван 2 1
|Семенов Александр 151 1
|Рожков Михаил 9 1
|Решетников Максим 32 1
|Гузаиров Айдар 57 1
|Филиппов Денис 54 1
|Кузьмин Антон 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147213 11
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
|Беларусь - Белоруссия 5774 1
|Казахстан - Республика 5605 1
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