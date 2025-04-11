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Беляк Игорь



11.04.2025 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется

 1
04.09.2024 Половина продаж Directum RX приходится на поставку с искусственным интеллектом 1
08.07.2024 Directum встроил нейросетевую модель GigaChat в свои решения 1
ИТ-тренды 2024 в России 2
06.02.2024 Спрос на Directum RX со встроенным искусственным интеллектом вырос в 2,7 раза 1
27.12.2023 CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г. 1
19.10.2023 Пользователи Directum Ario One смогут получать налоговые льготы за покупку интеллектуального ПО 1
12.10.2023 Directum внедрит искусственный интеллект в компаниях, субсидируемых из федерального бюджета 1
22.09.2023 Что выгоднее — внедрить одну интеллектуальную систему или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
Искусственный интеллект 2022 1
16.06.2023 Directum RX – официально первая российская интеллектуальная система в классе СЭД 1
11.05.2023 Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
08.09.2022 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше

 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Беляк Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1109 12
ИИ-Технологии 126 2
InnoSTage - Инностейдж 154 2
Microsoft Corporation 24767 1
Yandex - Яндекс 7573 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 1
Ideco - Айдеко 80 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 324 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 99 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 3
Ионов и Партнеры 9 2
Газпром ПАО 1357 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2938 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6034 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14330 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8764 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10466 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5560 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12718 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1277 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3217 3
Нагрузочное тестирование - Load testing 548 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11303 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 230 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1260 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24776 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4421 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2554 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 900 2
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 76 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 62 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4822 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5211 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2110 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5308 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 1
LSA - Latent semantic analysis - ЛСА - Латентно-семантический анализ 21 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1613 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3464 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1082 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3469 1
Контрастность 2860 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1638 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 211 9
OpenAI ChatGPT 376 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 2
Directum Ario 43 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 2
IBM FileNet 124 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 98 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 21 2
СалютДевайсы - GigaChat 219 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 48 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 38 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1677 1
NVision Барьер 667 1
Чернышенко Дмитрий 570 2
Ионов Алексей 12 2
Ашманов Станислав 17 1
Смирнов Антон 9 1
Шатин Михаил 2 1
Макеев Михаил 6 1
Матвеев Лев 64 1
Хомутов Дмитрий 35 1
Путин Владимир 3223 1
Изосимов Алексей 4 1
Юмашев Иван 2 1
Семенов Александр 151 1
Рожков Михаил 9 1
Решетников Максим 32 1
Гузаиров Айдар 57 1
Филиппов Денис 54 1
Кузьмин Антон 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Казахстан - Республика 5605 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3294 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7832 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2471 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5171 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11119 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2781 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 399 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6037 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1352 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4924 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6310 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5887 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5031 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5927 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6046 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11062 1
Паспорт - Паспортные данные 2563 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1026 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2932 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16573 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8158 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2475 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1695 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2463 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3265 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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