Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179469
ИКТ 13941
Организации 10838
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3486
Системы 25948
Персоны 77276
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1233
ИАА 709
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2675
Мероприятия 862

LSA Latent semantic analysis ЛСА Латентно-семантический анализ


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров 1
26.12.2024 BI.Zone: две трети хостов уязвимы для кибератак из-за неправильных настроек 1
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR 1
09.11.2023 Как наладить работу с данными и создать глобальную информационную экосистему? Кейс Россельхозбанка 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1
18.09.2023 ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти 1
31.08.2023 В России не хватает частот для сотовой связи: Минцифры нашло решение 1
Виктор Вайнштейн, SL Soft: Раньше бизнесу достаточно было десяти поставщиков технологий, теперь мало и сотни 1
08.09.2022 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше

 1
02.06.2022 ИТ-инфраструктура DataFort для разработчика телекоммуникационного ПО: опыт компании «Технологии Шэринга» 1
30.07.2020 Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете 1
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
03.06.2019 Как освободить в России частоты для 5G. Сколько миллиардов это будет стоить. Расчеты 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1
07.07.2016 «Мегафон», Nokia и НИИР сделали еще один шаг в направлении 5G 1
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 1
16.01.2012 Мировой океан примет и накормит разрастающееся человечество? 1
16.06.2011 INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства 1
26.01.2009 Интернет-поиск будущего: командуем голосом 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

LSA и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10059 4
МегаФон 9462 3
Microsoft Corporation 24980 3
Yandex - Яндекс 7952 3
SAP SE 5360 3
Google LLC 12035 3
Directum - Директум 1140 2
SAS Institute 1007 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
GitHub 903 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Sunengy 2 1
Veeam Software 322 1
Softline - Софтлайн 3064 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 77 1
Oracle Corporation 6787 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 1
Samsung Electronics 10430 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Apple Inc 12346 1
8623 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
АйТи 1396 1
Yahoo! 3700 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 585 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
Qualcomm Technologies 1863 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 235 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2916 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7807 2
Газпром ПАО 1378 2
ГПБ - Газпромбанк 1127 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 2
NanduQ - Qiwi 1000 1
Balderton Capital 4 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 424 1
МКБ - Московский кредитный банк 597 1
Почта России ПАО 2195 1
ВТБ - Почта Банк 476 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 494 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Лента - Утконос 178 1
ВТБ - ВТБ24 667 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Optima Bank - Оптима Банк 6 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 112 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1247 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 220 1
ВТБ Факторинг 25 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Ставропольпромстройбанк 3 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6148 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5125 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4677 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5055 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 2
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3056 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2861 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 118 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 1
ООН ЮНФПА - Фонд в области народонаселения - UNFPA - United Nations Population Fund 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12299 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1951 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5630 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3020 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3272 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1426 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4573 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 215 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1058 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69745 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15889 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54340 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32585 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11930 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2284 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11723 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5511 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21521 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3374 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4919 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25245 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9041 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31023 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28461 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13085 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12552 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9818 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1563 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7032 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13001 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5721 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8822 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1234 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14185 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21392 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13099 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10315 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7705 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12704 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11582 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1761 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3127 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7093 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25111 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 2
FreePik 1231 2
Microsoft Office 3862 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 363 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1884 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA 39 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 160 1
Docker - Платформа распределённых приложений 391 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 29 1
NanduQ - Qiwi Leak-Search 2 1
Apple iPhone 6 4863 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 322 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 74 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 51 1
Directum Ario 44 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 229 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 53 1
IBM FileNet 127 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1065 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1747 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 31 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1250 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 747 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 740 1
1С:Документооборот КОРП 86 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 615 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
ЦФТ AML - ЦФТ ЦФТAnti-money laundering 2 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 248 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 29 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 66 1
Apache Hadoop 442 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 24 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 18 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Пермяков Артем 18 2
Башмаков Александр 15 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Левкевич Михаил 60 1
Бутенко Валерий 13 1
Беляк Игорь 15 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Путин Владимир 3277 1
Сегалович Илья 40 1
Куликов Александр 21 1
Никеров Антон 2 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Бокучава Тариэл 21 1
Балихин Олег 5 1
Баранник Олег 3 1
Ильин Николай 24 1
Синяков Владимир 4 1
Захир Максим 22 1
Сабуров Александр 2 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 65 1
Божко Юлия 1 1
Васильев Евгений 123 1
Mancini John - Манчини Джон 14 1
Федечкин Эдуард 55 1
Батюшенков Дмитрий 11 1
Попов Сергей 141 1
Беляев Владислав 92 1
Баров Алексей 30 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Сирота Юрий 67 1
Гришина Дарья 16 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Соколовский Александр 40 1
Реймер Денис 54 1
Валиуллин Адель 11 1
Аршавский Анджей 31 1
Бикташев Ильдар 10 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Трофименко Владимир 7 1
Голицын Лев 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151554 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52828 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17695 4
Земля - планета Солнечной системы 10512 3
Индия - Bharat 5589 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13450 3
Европа Восточная 3111 2
Казахстан - Республика 5702 2
Китай - Пекин - Beijing 1022 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44671 2
США - Нью-Йорк 3110 2
Финляндия - Финляндская Республика 3633 2
Япония 13407 2
Европа 24466 2
Россия - Крайний Север 302 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5291 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
Мировой океан - World Ocean 516 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3563 1
Германия - Федеративная Республика 12829 1
Беларусь - Белоруссия 5909 1
Азия - Азиатский регион 5653 1
Африка - Африканский регион 3534 1
Америка Латинская 1856 1
Индийский океан - Персидский залив 216 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18091 1
Южная Корея - Республика 6761 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7854 1
Бразилия - Федеративная Республика 2414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1529 1
Канада 4939 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1320 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 337 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 495 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 790 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53408 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49879 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30756 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6173 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6104 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5660 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10301 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8074 3
Энергетика - Energy - Energetically 5337 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11423 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10338 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6464 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9265 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19611 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11230 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16923 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4212 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6078 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9491 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5157 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8339 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8799 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4132 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6215 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2591 2
Здравоохранение - СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 25 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 406 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 36 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3684 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2702 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1008 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1313 1
Английский язык 6793 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1232 1
Crunchbase 74 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 657 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8270 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
IDC - International Data Corporation 4926 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3377 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 745 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 227 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 908 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1187 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1165 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2522 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375573, в очереди разбора - 748081.
Создано именных указателей - 179469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще