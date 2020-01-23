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АйТи Аплана Бизнес решения

АйТи - Аплана Бизнес решения

Компания «АйТи. Бизнес решения» специализируется на разработке и развитии собственных технологий, ИТ-продуктов и сервисов. Фокус бизнеса:

СОБЫТИЯ

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23.01.2020 «Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия» 1
11.12.2019 Программные роботы на платформе ROBIN помогают специализированному депозитарию «Инфинитум» 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
04.07.2019 Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin 1
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
19.09.2018 «Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов 1
31.08.2018 ГК «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана Группа компаний 182 9
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 224 8
Naumen - Наумен 743 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 4
ЦМД-Софт 45 2
Системы документооборота 518 2
9454 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2944 2
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Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Appian Corporation - Appian Communications 12 1
RKIT Group - РКИТ 22 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1613 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 38 1
DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс 8 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 339 1
Ростелеком 10837 1
SAP SE 5568 1
Yandex - Яндекс 9058 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
IBM - International Business Machines Corp 9668 1
Softline - Софтлайн 3647 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Крок - Croc 1955 1
Directum - Директум 1241 1
Red Hat 1369 1
Ланит - Норбит - Norbit 426 1
UIPath 118 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 169 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
АйТи 1515 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
Почта России ПАО 2332 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 37 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
Summit Group – Саммит МФК - ДоброЗайм 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 607 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Альфа-Банк 1963 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 1
Газпром нефть 701 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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