Получите все материалы CNews по ключевому слову
АйТи Аплана Бизнес решения
Компания «АйТи. Бизнес решения» специализируется на разработке и развитии собственных технологий, ИТ-продуктов и сервисов. Фокус бизнеса:
- стратегический консалтинг и программы в области ИТ-импортозамещения
- интеграция бизнес-приложений для корпоративного сегмента
- автоматизация производственных процессов
- роботизация бизнес процессов
- миграция компонентов информационных систем
- управление и поддержка проектных решений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
АйТи и организации, системы, технологии, персоны:
|Лапшин Алексей 24 5
|Борченко Павел 60 5
|Трефилов Алексей 48 2
|Анфиногентов Василий 8 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Трофименко Владимир 7 1
|Голицын Лев 10 1
|Белайчук Анатолий 32 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Могильник Алексей 1 1
|Романов Дмитрий 68 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Черноус Дмитрий 2 1
|Назаров Дмитрий 2 1
|Ксенофонтова Анастасия 1 1
|Ford Henry - Форд Генри 20 1
|Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
|Мельников Алмаз 3 1
|Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
|Коптелов Андрей 133 1
|Попов Сергей 163 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Сирота Юрий 67 1
|Соколовский Александр 40 1
|Андреев Владимир 100 1
|Пермяков Артем 18 1
|Валиуллин Адель 18 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Востриков Юрий 86 1
|Бикташев Ильдар 10 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8528 3
|Gartner - Гартнер 3647 2
|Forrester Research 832 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450672, в очереди разбора - 728439.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.