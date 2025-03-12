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Softline Sl Soft Robin Orchestrator


12.03.2025 SL Soft представила обновления платформы Robin и цифрового ассистента 1
05.12.2019 Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1
19.09.2018 «Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 190 2
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
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Борченко Павел 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 146022 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2443 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6767 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8650 1
Forrester Research 821 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
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