ООО «Татнефть-АЗС Центр» – самая крупная региональная бизнес-единица сети АЗС «Татнефть». Общество насчитывает 408 станций, 5681 штатную единицу персонала по состоянию на 1 августа 2024 года. ООО «Татнефть-АЗС Центр» ведет свою деятельность в 15 субъектах РФ – в Поволжье, на Урале и в Сибири. Каждый год через автозаправочные станции продается более 2 миллионов тонн нефтепродуктов.