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Татнефть АЗС сеть автозаправочных станций

ООО «Татнефть-АЗС Центр» – самая крупная региональная бизнес-единица сети АЗС «Татнефть». Общество насчитывает 408 станций, 5681 штатную единицу персонала по состоянию на 1 августа 2024 года. ООО «Татнефть-АЗС Центр» ведет свою деятельность в 15 субъектах РФ – в Поволжье, на Урале и в Сибири. Каждый год через автозаправочные станции продается более 2 миллионов тонн нефтепродуктов.  

СОБЫТИЯ

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11.10.2024 SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin 5
22.11.2021 На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 2
20.07.2016 «Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас» 1
02.11.2015 «Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас» 2
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело» 4
11.05.2012 «Татнефть-АЗС-Запад» расширяет масштабы использования СЭД «Дело» 1
20.06.2007 «Татнефть» переводит «дочек» на СЭД «Дело» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Татнефть АЗС и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 224 2
Этлас Софт - Atlas Soft 136 2
Татинтек - ТатАИСнефть - ТатАвтоматизация - ТатАСУ 13 2
Softline - Софтлайн 3647 1
9454 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2944 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 1
UIPath 118 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 339 1
Татнефть 241 8
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13796 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4290 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12034 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1147 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2928 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6636 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1363 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13684 2
MedTech - Тонометр 31 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9765 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7304 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4978 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 187 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33038 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 396 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5805 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2632 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12976 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1853 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2296 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3540 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1529 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 882 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1370 1
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Моноблок - Monoblock PC 1090 1
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