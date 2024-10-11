Получите все материалы CNews по ключевому слову
Татнефть АЗС сеть автозаправочных станций
ООО «Татнефть-АЗС Центр» – самая крупная региональная бизнес-единица сети АЗС «Татнефть». Общество насчитывает 408 станций, 5681 штатную единицу персонала по состоянию на 1 августа 2024 года. ООО «Татнефть-АЗС Центр» ведет свою деятельность в 15 субъектах РФ – в Поволжье, на Урале и в Сибири. Каждый год через автозаправочные станции продается более 2 миллионов тонн нефтепродуктов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Татнефть АЗС и организации, системы, технологии, персоны:
|Маньшев Дмитрий 1 1
|Комаров Максим 1 1
|Борченко Павел 60 1
|Денисов Дмитрий 20 1
|Юрин Дмитрий 6 1
|Святик Владислав 8 1
|Карпов Владимир 3 1
|Косоногова Евгения 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450672, в очереди разбора - 728439.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.