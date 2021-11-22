Разделы

Интеграция
|

На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запустила в своей сети АЗС дистанционные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Теперь эти осмотры стали круглосуточными. Водители пассажирского и коммерческого транспорта могут проверить состояние своего здоровья в любое время – без очередей и прямого контакта с фельдшером.

Автоматизированные предрейсовые медосмотры на АЗС особенно удобны для водителей такси и грузового транспорта, т.к. возможности пройти медосмотр в ночное время и ранним утром в поликлинике или медицинском центре у них фактически нет.

Система медосмотра включает комплект медицинских приборов: тонометр, алкотестер, термометр и оборудования для фиксации процесса и выдачи результатов: две видеокамеры, термопринтер, моноблок. Водитель, приезжая на АЗС «Татнефть», проходит авторизацию в кабине в предрейсового медосмотра по номеру мобильного телефона, измеряет артериальное давление, пульс, температуру, а также содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Весь процесс занимает до двух минут. Заключение о допуске в рейс выдает сертифицированный медицинский работник Medpoint 24 и заверяет решение усиленной электронно-цифровой подписью. Распечатанное терминалом заключение вклеивается водителем в путевой лист.

real_c100b9dd-5933-462b-8d84-a632085d515b.jpg

Автоматизированный медосмотр водителей

«Контроль состояния здоровья участников дорожного движения очень важен. К сожалению, не каждый автопарк может позволить себе содержать медицинский кабинет с фельдшерами или направлять своих сотрудников в медицинские центры. Поэтому мы решили создать общественную сеть пунктов предрейсовых медосмотров на АЗС “Татнефть”», - сообщил заместитель директора по розничной реализации в Московском регионе Дмитрий Денисов.

В настоящее время системы цифровых медосмотров установлены в Москве и области, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Самаре, Ульяновске и Казани на 13 АЗС «Татнефть». C 1 августа 2021 г. на автоматизированных системах проведено 26 138 предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров у 621 водителя.

Справка:

ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.

Medpoint 24 – федеральный оператор автоматизированных предрейсовых медосмотров, который производит и устанавливает автоматизированные системы для проведения предрейсовых (послерейсовых) и предсменных (послесменных) медицинских осмотров в любой точке России. Собственные команды медицинских работников осуществляют непрерывное проведение осмотров персонала и круглосуточную выдачу допусков к рейсу с помощью новейшей ИТ-разработки. (ООО «Арциус» лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-54-01-005724 от 17 декабря 2019 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

Назначен директор «Гостеха»

До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO

4 главных тренда на рынке CRM по данным ИТ-маркетплейса Market.CNews

«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021