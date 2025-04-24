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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173519
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Святик Владислав



24.04.2025 Pridex Technology представила собственную линейку биометрического оборудования для СКУД 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
04.08.2020 Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов 1
02.08.2016 Удиви меня: технологии становятся шоу-бизнесом. Фотоотчет c AFP 1
15.05.2013 Чего ждать банкам от УЭК 1
08.04.2013 «Ростелеком» и ВТБ24 начали совместный проект по выпуску карт для доступа к порталу госуслуг 1
27.03.2013 Глава УЭК рассказал, зачем универсальная карта нужна банкам 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Святик Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9872 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
Apple Inc 12235 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
iRidium mobile 5 1
Bluesmart 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 3
Visa International 1953 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 2
Альфа-Банк 1790 2
Ак Барс Банк 273 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Татнефть 229 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 252 1
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 8 1
Федеральное казначейство России 1804 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1746 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1066 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3918 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5139 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4250 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 506 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8600 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 793 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2052 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1814 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3092 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5205 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1180 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3000 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24820 1
Фотобанк - Photobank 174 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8021 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7754 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11353 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10735 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 712 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2200 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 709 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 1
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 58 1
Часы - Watch 955 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1811 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5385 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 2
Google Android 14198 1
NtechLab FindFace 49 1
Pokemon Go 79 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 116 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5013 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 1
Попов Алексей 336 2
Кравцов Роман 84 1
Писарев Андрей 18 1
Ганин Сергей 3 1
Шкипин Виктор 13 1
Юрин Дмитрий 6 1
Королев Игорь 64 1
Чурикова Яна 3 1
Легезо Денис 40 1
Карпов Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 706 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3052 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1936 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 364 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 172 1
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Нидерланды 3554 1
Израиль 2746 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8176 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 226 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6302 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2665 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6821 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5994 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6458 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 417 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 901 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 630 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 983 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1603 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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