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Святик Владислав
Святик Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 336 2
|Кравцов Роман 84 1
|Писарев Андрей 18 1
|Ганин Сергей 3 1
|Шкипин Виктор 13 1
|Юрин Дмитрий 6 1
|Королев Игорь 64 1
|Чурикова Яна 3 1
|Легезо Денис 40 1
|Карпов Владимир 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173519.
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