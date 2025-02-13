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Сигурд-Айти Sigur

Сигурд-Айти - Sigur


13.02.2025 Sigur добавил поддержку российской СУБД Postgres Pro в свой продукт 1
11.12.2024 В умных зданиях от Wellsoft появилась возможность бронировать паркинг онлайн 1
27.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur 2
11.03.2024 Компания «Фитбейс» разработала сервис генерации динамических QR-кодов для клиентского мобильного приложения 1
29.01.2024 МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными 1
07.06.2022 Recfaces выходит на рынок Казахстана 1
03.06.2022 Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост 1
28.04.2022 X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению систем безопасности 1
29.11.2021 RecFaces представила интеграцию биометрического решения Id-Gate со сканером документов Regula 1
25.10.2021 Лицевая биометрия: от хайпа к реальности 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
14.02.2019 NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Сигурд-Айти и организации, системы, технологии, персоны:

RusGuard - РусГард 7 5
Honeywell 282 4
RecFaces - РекФэйсис 29 4
VisionLabs - ВижнЛабс 222 3
Schneider Electric 575 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 3
Motorola Solutions - Pelco 68 3
NtechLab - НтехЛаб 122 2
Болид НВП - Bolid 90 2
Milestone 59 2
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
Parsec 16 2
Meta Platforms - Facebook 4443 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Vocord - Вокорд 183 1
Google LLC 11817 1
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 22 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
PERCo 15 1
Hikvision - Хиквижн 56 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
X-Com - Икс ком 139 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Цифра ГК 2435 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 1
Smartec 141 1
Bosch Security and Safety Systems 15 1
Аргус-Спектр 14 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Регула 3 1
Tevian - Технологии видеоанализа 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
FitBase - ФитБейс - ФитБэйс 6 1
ASSA Abloy 14 1
Философт - Philosoft 44 1
KONE Corporation 7 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
Hugo Boss 8 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 1
ANAO - Australian National Audit Office - Австралийское Национальное ревизионное управление 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1255 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2474 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4041 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 1
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1760 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 3
RecFaces Id-Gate 8 3
Apple iPhone 6 4862 2
RecFaces Id-Guard 11 2
Recfaces Id-Welcome 3 2
Google Android 14044 1
Vocord Android SDK 4 1
NtechLab FindFace 47 1
Oz Liveness 40 1
Vocord FaceControl 38 1
DSSL Trassir 23 1
ISS SecurOS 12 1
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 1
RecFaces Id-Check 3 1
Recfaces Id-Target 2 1
NVision Барьер 653 1
ИТРИУМ - Нейросс - Единое решение для комплексных систем безопасности 2 1
Философт - Мажордом 25 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Морозова Тамара 19 4
Коробков Александр 6 1
Кухаренко Артём 16 1
Малеев Константин 1 1
Умеркаев Тимур 1 1
Разумков Артем 2 1
Марков Дмитрий 55 1
Гулянина Анастасия 5 1
Каткова Кристина 3 1
Суворов Василий 10 1
Байгозин Даниил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 9
Казахстан - Республика 5550 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Украина 7621 1
Испания - Королевство 3715 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1458 1
Словакия - Словацкая Республика 472 1
Таиланд - Королевство 822 1
Перу - Республика 276 1
Кения - Найроби 22 1
Япония 13301 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Южная Корея - Республика 6659 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 2
Паспорт - Паспортные данные 2520 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4839 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 693 2
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2399 1
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Частный сектор 138 1
Большой Брат 6 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1038 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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