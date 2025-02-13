Сигурд-Айти Sigur
Сигурд-Айти и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозова Тамара 19 4
|Коробков Александр 6 1
|Кухаренко Артём 16 1
|Малеев Константин 1 1
|Умеркаев Тимур 1 1
|Разумков Артем 2 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Гулянина Анастасия 5 1
|Каткова Кристина 3 1
|Суворов Василий 10 1
|Байгозин Даниил 3 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
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