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Силин Денис


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Sigur и Suprema: Новая интеграция – доступ к мировым стандартам биометрии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Силин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Сигурд-Айти - Sigur 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1348 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2577 1
Оцифровка - Digitization 4768 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 910 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11695 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 212 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2412 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 362 1
Африка - Африканский регион 3531 1
Ближний Восток 2998 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 1
Турция - Турецкая республика 2442 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374081, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 179129.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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