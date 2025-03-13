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Курсин Алексей


13.03.2025 От доступа в офис до бронирования переговорных: Pridex Technology представила комплексное биометрическое решение для рабочих пространств 1
26.12.2023 ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Курсин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Pridex Group - Pridex Technology 4 2
Pridex Group - Прайдекс констракшн 13 2
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1273 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11195 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7744 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2489 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 333 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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