От доступа в офис до бронирования переговорных: Pridex Technology представила комплексное биометрическое решение для рабочих пространств

Pridex Technology, ИT-интегратор в структуре компании Pridex, объявил о запуске собственного решения для комплексной безопасности в офисах на базе биометрических технологий. Об этом CNews сообщили представители Pridex Technology.

Ключевыми спикерами выступили Алексей Курсин, , Наталья Цай, директор направления в АО «ЦБТ» - операторе Единой биометрической системы, а также Ирина Остроухова, директор по работе с партнерами РекФэйсис – международного разработчика решений мультимодальной биометрической идентификации.

Как рассказал Алексей Курсин, управляющий партнер, директор по технологиям и цифровым решениям Pridex, главной составляющей представленного решения является собственная коммерческая биометрическая система (КБС), позволяющая работать с биометрическими данными согласно 572-ФЗ. На текущий момент только 15 компаний в России прошли аккредитацию Минцифры в качестве операторов КБС, восемь из которых — банки.

Продукт представляет собой цифровую платформу для управления многочисленными системами в офисе с помощью лицевой биометрии. Среди ключевых преимуществ: большой перечень интеграций с различными вендорами, позволяющий установить систему практически в любом здании; собственная широкая линейка оборудования – биометрические терминалы и проходные, планшеты бронирования и др.; единый интерфейс для службы безопасности; блок аналитики.

Кроме того, Pridex Technology предлагает клиентам две возможных модели взаимодействия: SAAS - подключение к биометрической платформе и КБС Pridex Technology по подписке; OnPrem — создание КБС под ключ на инфраструктуре заказчика и техническое сопровождение.

Алексей Курсин, управляющий партнер, директор по технологиям и цифровым решениям Pridex: «Наша компания работает с биометрией в офисах с 2017 г. За это время мы убедились на собственном опыте, что решения на базе биометрических технологий не только обеспечивают высокий уровень безопасности, но и являются гораздо более удобным способом взаимодействия с рабочим пространством для самих сотрудников – к концу 2023 г. 90% из них предпочитали именно такой способ идентификации. С введением более жесткого государственного регулирования и вступления в силу 572-ФЗ как компаниям, так и людям понадобилось время на адаптацию, однако уже сейчас мы можем сделать вывод, что технология остается востребованной: по нашим данным, в феврале 2025 г. эта цифра достигла 80% — и продолжает расти».

Наталья Цай в рамках своего выступления поделилась данными о росте доверия к биометрическим технологиям в стране и существенном увеличении числа регистраций в биометрической системе. Она отметила, что именно контроль и управление доступом является сферой, в которой население хотело бы видеть подобные решения в первую очередь.

Наталья Цай, директор направления в АО «ЦБТ» — операторе Единой биометрической системы: «За 2024 г. число регистраций в Единой биометрической системе увеличилось в семь раз. При этом, как показывает социология, готовность граждан пользоваться биометрическими системами контроля и управления доступом очень высока. В прошлом году этот показатель достиг 85%. Именно поэтому мы активно поддерживаем появление в этой сфере новых продуктов. Они в том числе помогают популяризировать биометрию как наиболее надёжный и удобный способ подтверждения личности».

Ирина Остроухова, директор по работе с партнерами «РекФэйсис» — международного разработчика решений мультимодальной биометрической идентификации: «Некоторое время назад казалось, что вступление в силу 572-ФЗ заставит рынок отказаться от использования лицевой биометрии, но сейчас, когда мы видим наши решения в успешной коммерческой эксплуатации в полном соответствии с законодательством, мы уверены в дальнейшем стабильном развитии рынка биометрических сервисов в России и их масштабировании во всех отраслях».