Pridex Group - Pridex Technology

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Pridex Technology – комплексный IT-интегратор, обладающий экспертизой в основных разделах сложных проектов современных коммерческих зданий. Является частью экосистемы Pridex, специализируется на внедрении технологий активного офиса в структуру рабочих пространств, проектировании IT-систем, а также поставке оборудования.

Биометрическая платформа Pridex Technology — это готовое решение для бизнеса, которое объединяет собственную аккредитованную коммерческую биометрическую систему, программно-аппаратную инфраструктуру, а также возможности интеграции с различными производителями систем контроля и управления доступом.