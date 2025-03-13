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Pridex Group Pridex Technology

Pridex Group - Pridex Technology

Pridex Technology – комплексный IT-интегратор, обладающий экспертизой в основных разделах сложных проектов современных коммерческих зданий. Является частью экосистемы Pridex, специализируется на внедрении технологий активного офиса в структуру рабочих пространств, проектировании IT-систем, а также поставке оборудования.

Биометрическая платформа Pridex Technology — это готовое решение для бизнеса, которое объединяет собственную аккредитованную коммерческую биометрическую систему, программно-аппаратную инфраструктуру, а также  возможности интеграции с различными производителями систем контроля и управления доступом.


13.03.2025 От доступа в офис до бронирования переговорных: Pridex Technology представила комплексное биометрическое решение для рабочих пространств 2
20.02.2025 В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept 1
26.12.2023 ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы 1
14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Pridex Group и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2445 2
Ланит - SOLUT 7 1
KPMG 257 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
Ростелеком 9789 1
RecFaces - РекФэйсис 30 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 13 4
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 3 2
ABD architects 4 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Adidas - Адидас 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51379 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2489 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3106 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1814 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1162 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 303 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 309 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2176 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 767 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 66 1
Accelerometer - Акселерометр 373 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5683 1
Часы - Watch 950 1
Видеокамера - Camcorder 2272 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 785 1
Бронирование - Booking 615 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10187 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8151 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14487 1
Умные платформы 1715 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5465 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1273 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13956 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12608 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11195 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 336 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7679 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12278 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7744 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 333 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1089 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 1
Apple Face ID 216 1
Курсин Алексей 2 2
Иншаков Дмитрий 50 1
Каплун Михаил 1 1
Бренев Кирилл 1 1
Остроухова Ирина 3 1
Зверев Ярослав 1 1
Цай Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146118 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17548 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4879 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5463 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8834 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5061 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7555 1
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