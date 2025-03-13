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Pridex Group Pridex Technology
Pridex Technology – комплексный IT-интегратор, обладающий экспертизой в основных разделах сложных проектов современных коммерческих зданий. Является частью экосистемы Pridex, специализируется на внедрении технологий активного офиса в структуру рабочих пространств, проектировании IT-систем, а также поставке оборудования.
Биометрическая платформа Pridex Technology — это готовое решение для бизнеса, которое объединяет собственную аккредитованную коммерческую биометрическую систему, программно-аппаратную инфраструктуру, а также возможности интеграции с различными производителями систем контроля и управления доступом.
Pridex Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 333 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1089 1
|Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 1
|Apple Face ID 216 1
|Курсин Алексей 2 2
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Каплун Михаил 1 1
|Бренев Кирилл 1 1
|Остроухова Ирина 3 1
|Зверев Ярослав 1 1
|Цай Наталья 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146118 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17548 1
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