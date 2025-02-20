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Каплун Михаил



20.02.2025 В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Каплун Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2437 1
KPMG 257 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 12 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 116 1
ABD architects 3 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10162 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5676 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 760 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3096 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 696 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 28 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
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