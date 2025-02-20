Pridex Group Прайдекс констракшн
Pridex – технологическая компания с экспертизой в области строительства, инженерного и мультимедийного оснащения объектов коммерческой недвижимости. В начале 2021 года компания представила готовое решение по созданию и IT-оснащению офисных пространств – Multispace.
|20.02.2025
|В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept 1
|18.12.2024
|Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech 1
|12.12.2024
|Гореть работой, а не на работе: что делает сотрудников продуктивнее 1
|29.10.2024
|«Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS 1
|19.10.2024
|Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций 1
|17.09.2024
|Два из трех айтишников работают в гибриде – опрос Pridex 1
|22.03.2024
|Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис 1
|26.12.2023
|ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы 2
|14.12.2022
|Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть 4
|28.11.2022
|RecFaces выпустила новое биометрическое решение Id-Time 1
|28.12.2021
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Тамара Морозова -
В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии1
|08.06.2017
|«АйТеко» построила ИТ-инфраструктуру нового 14-этажного «ангара» для «Вертолетов России» 1
Pridex Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозова Тамара 19 2
|Вишняков Дмитрий 10 2
|Носов Михаил 18 1
|Кузин Алексей 5 1
|Зверев Ярослав 1 1
|Бренев Кирилл 1 1
|Курсин Алексей 1 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Евсеев Вячеслав 1 1
|Зуева Екатерина 1 1
|Прощаева Анастасия 2 1
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