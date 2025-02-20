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Pridex Group Прайдекс констракшн

Pridex Group - Прайдекс констракшн

Pridex – технологическая компания с  экспертизой в области строительства, инженерного и мультимедийного оснащения объектов коммерческой недвижимости. В начале 2021 года компания представила готовое решение по созданию и IT-оснащению офисных пространств – Multispace.


20.02.2025 В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept 1
18.12.2024 Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech 1
12.12.2024 Гореть работой, а не на работе: что делает сотрудников продуктивнее 1
29.10.2024 «Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS 1
19.10.2024 Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций 1
17.09.2024 Два из трех айтишников работают в гибриде – опрос Pridex 1
22.03.2024 Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис 1
26.12.2023 ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы 2
14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть 4
28.11.2022 RecFaces выпустила новое биометрическое решение Id-Time 1
28.12.2021 Тамара Морозова -

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии

 1
08.06.2017 «АйТеко» построила ИТ-инфраструктуру нового 14-этажного «ангара» для «Вертолетов России» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Pridex Group и организации, системы, технологии, персоны:

RecFaces - РекФэйсис 29 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 332 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ростелеком 9746 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Apple Inc 12146 1
Check Point Software Technologies 761 1
Xerox 1140 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Huawei Technologies 399 1
Ланит - SOLUT 7 1
Yealink Network Technology 67 1
Atlassian 118 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 166 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 246 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 3 3
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Adidas - Адидас 161 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
Ant Yapi 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
Ассоциация менеджеров 91 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 9
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