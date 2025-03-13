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Цай Наталья
|13.03.2025
|От доступа в офис до бронирования переговорных: Pridex Technology представила комплексное биометрическое решение для рабочих пространств 1
Цай Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
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