Остроухова Ирина
|21.02.2025
|Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» 1
|13.12.2023
|Konica Minolta и «Рекфэйсис» подписали партнерское соглашение 1
Остроухова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Konica Minolta 406 1
|Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
|RecFaces - РекФэйсис 29 1
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