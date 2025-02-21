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Остроухова Ирина



21.02.2025 Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» 1
13.12.2023 Konica Minolta и «Рекфэйсис» подписали партнерское соглашение 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Остроухова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
RecFaces - РекФэйсис 29 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11113 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19595 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 740 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6702 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4051 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 154 1
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3418 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 203 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27769 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13706 1
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1259 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5332 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 1
Оцифровка - Digitization 4570 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16014 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10281 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 120 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 938 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5074 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
Глазова Любовь 4 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1559 1
Япония - Токио 995 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17480 1
Россия - РФ - Российская федерация 145353 1
Европа 21806 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43392 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Япония 13304 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Африка - Африканский регион 3488 1
Ближний Восток 2950 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14468 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8547 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6990 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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