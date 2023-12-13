Konica Minolta и «Рекфэйсис» подписали партнерское соглашение

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и вендор «Рекфэйсис» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют реализовывать совместные проекты в нефтегазовом секторе, в производственной и банковской сферах. Партнеры предложат корпоративным заказчикам решения, позволяющие идентифицировать личность сотрудников, клиентов и посетителей, и обеспечить безопасность компании. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta.

Крупным предприятиям и организациям зачастую требуется интегрировать десятки решений в единую экосистему. Лицевая биометрия в этом случае может стать частью инфраструктуры. С помощью бесшовной аутентификации она позволит обеспечивать безопасность периметра и контроль доступа не только к физическим объектам и зданиям, но и к информационным ресурсам.

«Рекфэйсис» – разработчик готового ПО на основе технологии распознавания лиц. Программные продукты вендора дают возможность бизнесу повысить эффективность работы VMS, ACS, а также ERP, CRM и систем учета рабочего времени. «Рекфэйсис» имеет ряд готовых интеграций с ведущими продуктами систем безопасности, что позволяет быстро развернуть решения на любом оборудовании заказчика.

Компетенции Konica Minolta и решения «Рекфэйсис» помогут партнерам сконцентрировать усилия на разных этапах проектов: они смогут разворачивать программное обеспечение «Рекфэйсис» в режиме Plug&Play.

«На протяжении своей многолетней истории компания Konica Minolta стремится развиваться на острие технологий, воплощая своё видение и ценности в инновационных решениях для бизнеса и людей. В свою очередь, наша миссия также охватывает понятия технологичности, надежности и практической пользы сразу и на долгие годы. Таким образом, совпадение ценностей и идей позволит нам продолжить путь вместе», – сказала Ирина Остроухова, директор по работе с партнерами компании «Рекфэйсис».

«Мы не случайно выбрали в качестве партнера «Рекфэйсис». Главным фактором стало наличие готовых и уже имеющих многолетнюю практику реальной эксплуатации программных продуктов на основе технологии лицевой биометрии. Кроме того, компания имеет собственный штат разработчиков, нацеленных на максимальную совместимость своих коробочных решений с программным обеспечением для видеонаблюдения, контроля доступа, управления очередями и специальными устройствами, призванными сделать жизнь вокруг комфортнее и безопаснее», – отметила Любовь Глазова, продакт-менеджер по видеорешениям компании Konica Minolta.

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ООО «Коника минолта бизнес сольюшнз Раша» - ИТ-провайдер полного цикла. Предоставляет услуги по управлению различными этапами работы с документами, включая сканирование, распознавание, а также организацию договорного процесса, внедрение электронных архивов и инструментов интеллектуального поиска. Обладает экспертизой в роботизации рутинных операций и автоматизации сервисных подразделений. В структуре департамента ИТ-решений компании представлены направления: СЭД, КЭДО, OCR, RPA, ESM, ИБ, заказная разработка. В части заказной разработки есть кейсы, связанные с созданием информационных систем под требования заказчика, в том числе, с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей и машинного зрения. Благодаря реализации проектов для крупнейших российских заказчиков накоплен опыт внедрения систем технического документооборота, оцифровки документов, управления бизнес-процессами (BPM), клиентскими взаимоотношениями (CRM), Help desk (ITSM) и управления знаниями. Большинство решений, с которыми работает компания, строится на импортонезависимом стеке технологий. По всем направлениям бизнеса применяются продукты, входящие в реестр российского ПО. Также налажены партнерские отношения с ведущими российскими разработчиками в области управления процессов, программных роботов, ЭДО, Service Desk.

ООО «Коника минолта бизнес сольюшнз Раша» работает в России с 2001 г. Представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, партнерская сеть – во всех регионах. Является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Konica Minolta Inc. была основана 150 лет назад. Сегодня холдинг представлен дочерними структурами и дистрибьюторами более чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Штат сотрудников Konica Minolta Inc превышает 39 тыс. человек (по состоянию на март 2023 г.). Объем продаж холдинга в 2022 финансовом году – более $8,8 млрд.