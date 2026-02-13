Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный закон 572-ФЗ О биометрии Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных
СОБЫТИЯ
Федеральный закон 572-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1160 4
|Путин Владимир 3387 2
|Хинштейн Александр 146 2
|Бедеров Игорь 89 2
|Марков Дмитрий 72 1
|Арсентьев Андрей 76 1
|Горелкин Антон 114 1
|Голованов Сергей 70 1
|Турчак Андрей 27 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Егоркин Александр 2 1
|Романов Константин 56 1
|Сергеев Михаил 111 1
|Шульга Антон 8 1
|Мезенцев Дмитрий 20 1
|Левова Ирина 25 1
|Пискарев Василий 10 1
|Вагнер Милош 14 1
|Исаев Дмитрий 54 1
|Зенкин Денис 263 1
|Федотов Николай 32 1
|Грызлов Борис 32 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Киселева Ольга 5 1
|Волошин Владимир 18 1
|Здобнов Николай 3 1
|Лагутин Максим 5 1
|Ситников Глеб 2 1
|Кораблев Денис 20 1
|Остроухова Ирина 5 1
|Данильчик Василий 9 1
|Мешавкин Дмитрий 12 1
|Городилова Дарья 4 1
|Крутой Дмитрий 1 1
|Грабар Вениамин 1 1
|Волков Арсений 1 1
|Конев Геннадий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.