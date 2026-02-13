Разделы

Федеральный закон 572-ФЗ О биометрии Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных


СОБЫТИЯ


13.02.2026 «Газинформсервис» выступит партнёром Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» 1
05.05.2025 Российские компании дополнительно вложат миллиарды в кибербезопасность 1
21.02.2025 Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» 1
27.11.2024 Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки 1
05.11.2024 Граждане России за рубежом при помощи биометрии могут подтвердить право на пенсию и доказать, что они живы 1
15.10.2024 Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов 1
30.09.2024 Россия и Белоруссия собрались в ближайшее время полностью отменить роуминг 1
23.09.2024 Онлайн-магазины просят разрешить им продавать алкоголь 1
25.07.2024 Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов 1
08.07.2024 «Мониторинг качества обслуживания» от «Билайн бизнес» включен в реестр российского ПО 1
29.11.2023 Китайское «железо» не поддерживает российскую биометрию. Поэтому новые требования к терминалам властям пришлось отложить 1
09.10.2023 Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно 1
16.02.2023 Россиянам разрешили использовать смартфон вместо паспорта. Пока только «в бытовых ситуациях» 1
25.01.2023 Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний 1
30.11.2022 Власти собрались ужесточить наказание за утечку данных о здоровье и судимостях 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
04.12.2008 Персональные данные на практике остаются беззащитными 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Федеральный закон 572-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10416 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 4
InfoWatch - Инфовотч 1111 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14643 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1545 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 826 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 1
МегаФон 10103 1
Yandex - Яндекс 8614 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1180 1
Telegram Group 2654 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 461 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 237 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Газинформсервис - ГИС 428 1
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 34 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 48 1
T.Hunter 70 1
Б-152 - B-152 6 1
Почта России ПАО 2267 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1689 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 210 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 2
Юрлов и партнеры 3 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 70 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
ГПБ - Газпромбанк 1190 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1080 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1400 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1381 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4830 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1148 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 372 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5277 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2748 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 4 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 175 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 37 1
АПДА - Ассоциация производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции - Союз производителей алкогольной продукции 3 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8793 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12351 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32040 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57493 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7662 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12413 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73830 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23236 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18766 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2673 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 896 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8488 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2524 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22011 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6219 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8980 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4803 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4590 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13032 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1066 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11331 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5193 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2071 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12361 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12298 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 2
Оповещение и уведомление - Notification 5390 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1452 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17196 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5925 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1054 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 960 2
FreePik 1512 2
Linux OS 11023 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 1
Apple - App Store 3020 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 262 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1196 1
Huawei AppGallery 327 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 533 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 577 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 344 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 37 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 112 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 54 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 74 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
Пушкинская карта 21 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 23 1
Минцифры РФ - Госключ 195 1
VK RuStore - Рустор 533 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 34 1
Шадаев Максут 1160 4
Путин Владимир 3387 2
Хинштейн Александр 146 2
Бедеров Игорь 89 2
Марков Дмитрий 72 1
Арсентьев Андрей 76 1
Горелкин Антон 114 1
Голованов Сергей 70 1
Турчак Андрей 27 1
Лукацкий Алексей 132 1
Лютиков Виталий 25 1
Ульянов Владимир 162 1
Егоркин Александр 2 1
Романов Константин 56 1
Сергеев Михаил 111 1
Шульга Антон 8 1
Мезенцев Дмитрий 20 1
Левова Ирина 25 1
Пискарев Василий 10 1
Вагнер Милош 14 1
Исаев Дмитрий 54 1
Зенкин Денис 263 1
Федотов Николай 32 1
Грызлов Борис 32 1
Ляхманов Кирилл 8 1
Киселева Ольга 5 1
Волошин Владимир 18 1
Здобнов Николай 3 1
Лагутин Максим 5 1
Ситников Глеб 2 1
Кораблев Денис 20 1
Остроухова Ирина 5 1
Данильчик Василий 9 1
Мешавкин Дмитрий 12 1
Городилова Дарья 4 1
Крутой Дмитрий 1 1
Грабар Вениамин 1 1
Волков Арсений 1 1
Конев Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158448 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 1
Казахстан - Республика 5847 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3263 1
Беларусь - Белоруссия 6082 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 850 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1016 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 652 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 600 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1008 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 738 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 973 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 154 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 10
Паспорт - Паспортные данные 2738 7
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 548 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6692 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9695 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7298 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2566 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20414 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26019 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31964 3
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10457 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11785 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 453 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8152 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6957 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 312 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 5
Ведомости 1297 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
