Российские компании дополнительно вложат миллиарды в кибербезопасность 1

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки 1

Россия и Белоруссия собрались в ближайшее время полностью отменить роуминг 1

Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний 1

Власти собрались ужесточить наказание за утечку данных о здоровье и судимостях 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1