Данильчик Василий
Данильчик Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1049 4
|Ред Софт - Red Soft 713 1
|К2Тех 133 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|СКБ Контур - Контур.Закупки 22 3
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3230 1
|Microsoft Office 3739 1
|Ганюшкин Николай 8 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1876 2
|Forbes - Форбс 823 1
|Ведомости 1010 1
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